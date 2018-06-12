10 исторических образов, о которых нам врали

Несмотря на все уроки истории, книги и документальные фильмы наши сведения об исторических персонажах, событиях и сущностях чрезвычайно неточны.

Многократно пересказанные преувеличения и ложные сведения уже никем не опровергаются, делая нашу картину мира очень искаженной.

В конечном итоге история уже перестает отличаться от скандальных сплетен, и эффекту деформирования и искажения подчиняются даже самые проверенные факты.

Но все же не будем забывать, что история - это наука, а не повествование "Властелина колец" и узнаем наконец правду. Day.Az со ссылкой на Рамблер расскажет о 10 исторических образах, о которых нам врали.

Викинги

Считается, что викинги были жестокими скандинавскими варварами, которые носили рогатые шлемы. Якобы они терроризировали обширные территории и распространяли страшную славу о себе. Однако на самом деле эти парни вовсе не были отвратительными убийцами, их даже можно назвать метросексуалами. Они тщательно ухаживали за своими длинными волосами, выщипывали брови и стригли бороды в соответствии со своим статусом. Внешний вид был настолько важен для поддержания статуса, что викинги носили с собой косметички. Кстати, никаких шлемов с рогами у них не было - они крайне нерациональны в бою.

Леонардо Да Винчи

Изобретения Леонардо сомнениям не подвергаются, но вот его светлый образ требует корректировки. Мы привыкли представлять его мудрым старцем с седыми волосами и сутулой спиной. Почему, черт возьми, никто нам не рассказывает, что у Да Винчи было великолепное телосложение, мускулы, которые он постоянно тренировал, а также привлекательная внешность? Современники считали его красавцем и качком, а некоторым из них он показывал трюк с разгибанием подковы голыми руками.

Велоцирапторы

"Парк Юрского периода" внушил нам, что эти быстрые и хищные динозавры были древними машинами для убийств. И когда вам говорят "динозавр", вы представляете именно велоцираптора. Однако на самом деле это существо можно назвать всего лишь доисторическим недружелюбным цыпленком. К большому разочарованию кинематографистов и восьмилеток они были значительно меньше, чем привыкли думать, и покрыты перьями. Такое вот чудо в перьях размером с собаку - ученые это точно доказали.

Наполеон Бонапарт

Бедняга Наполеон претерпел уже много издевательств, хотя и заслужил их за свою неудавшуюся попытку захватить Землю. Главная шутка основывается на его росте. Все почему-то считают его злобным карликом, чей маленький рост способствовал мании величия. На самом деле он был нормального роста, как и все мужчины того времени - 169 см. Но манера окружать себя высокими и крупными солдатами, а также ошибка с переводом французских единиц измерения в английские сыграли свою роль.

Римская армия

Все видели картинки с изображением римских легионов в серебряных доспехах, идущих в бой. Ничто не заставляло усомниться в том, что это была непобедимая армия великолепно обученных бойцов. Она ведь завоевала мир. Правда в том, что последнее можно считать чудом. Потому что римская армия - это хаотично передвигающиеся толпы непрофессиональных бойцов. Легионеров, которые действительно знали военное дело, было совсем мало, а с расширением Римской Империи росла и армия - за счет кого попало.

Пирамиды

Завораживающее достижение египтян - пирамиды - это едва ли не первое, о чем нам рассказывают на уроке истории. На самом деле эти памятники человеческого бессмысленного труда выглядели совсем иначе во времена, когда их строительство было только закончено. Это были бесформенные глыбы, облицованные блоками белого известняка, заметные с расстояния во много километров. Яркий внешний слой за тысячелетия был утрачен, осталась лишь основа из песчаника.

Средневековые битвы

Фильмы идеализируют древние войны и заставляют нас думать, что красивые рыцари в доспехах с копьями и мечами завоевывали свои победы. На самом деле средневековые военные конфликты были похожи скорее на пикники на природе. Эпические сражения, которые нам показывают в кино, случались крайне редко. Солдаты были дороги, а командиры не были рисковыми ребятами. Так что они предпочитали вести медленные осады крепостей и не вступать в открытые поединки. Военный лагерь просто ждал, пока противник станет достаточно голодным и слабым, чтобы у него можно было все забрать без боя.

Древнегреческие скульптуры

Все мы привыкли к холодному благородному мрамору древнегреческих скульптур. Они прекрасны в своем совершенстве и абсолютно не вызывают подозрений в том, что когда-то выглядели иначе. Однако оказалось, что не только древнегреческие скульпторы, но время и погода - настоящие творцы этих статуй. До того, как последние приложили свои усилия, статуи имели яркую окраску. Причем не просто яркую, а практически кислотную, чтобы было видно издалека.

Гладиаторы

Ошибка в представлении образа гладиатора вовсе не случайна. Мы представляем их как сильных и жестоких убийц, целью которых было сразить врага. Но нет. Цель у них была совсем другая - развлечь публику.

Поэтому они не должны были убивать друг друга слишком скоро. С этой целью в гладиаторы выбирали жирных и неповоротливых парней. Такие не смогут нанести противнику слишком серьезных ран и сами выдержат больше увечий. Так шоу продолжалось гораздо дольше. И, видимо, было смешнее.

Самураи

Самураев мы привыкли представлять с огромными острыми мечами в качестве искусных саблистов. На самом деле их главным оружием были лук и стрелы. Меч они тоже носили с собой, но ненавидели им пользоваться, прибегая к этому оружию только в крайнем случае. Если самурай взял в руки меч - это означало, что он абсолютно бездарен в искусстве дальнего боя, а значит бесполезен.

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