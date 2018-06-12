Как притянуть деньги в свою жизнь

Оказывается, разбогатеть не так уже сложно. Попробуйте, следовать этим нехитрым правилам и посмотрите, что произойдет, передает Day.Az со ссылкой на Рамблер.

Отношение

Измените свое отношение к деньгам. Это не стыдно, не грязно, не подло. Быть богатым хорошо. Полюбите деньги искренне, всей душой, и они полюбят вас. Не оставляйте сдачу в магазинах или у таксистов. Чаще пересчитывайте деньги. Следите за расходами, для этого собирайте чеки или установите специальное приложение для смартфона, если пользуетесь банковской картой. Относитесь к деньгам как к инструменту, который позволяет вам осуществлять свои мечты.

Порядок в доме

Освободите от хлама свое жилье, для каждой вещи заведите свое место. Не забывайте протирать зеркала и мыть окна, а когда проводите уборку, подметайте мусор от порога, чтобы не выметать богатство и удачу. Под коврик или под порог можно положить монетку.

Откладывайте и копите

Не спешите тратить все деньги, едва они оказались у вас в руках. Во-первых, заранее планируйте покупки, а во-вторых, откладывайте 10% полученных средств.

Красивый кошелек

Небольшие суммы на мелкие расходы храните в красивом кошельке, он должен быть из натуральных материалов и со множеством отделений, чтобы можно было разложить все купюры и банковские карты. Не держите в кошельке записки, фотографии, старые чеки и прочий мусор, выбрасывайте все лишнее. В кошельке также должен быть порядок.

Народные приметы

Работает то, во что вы верите. Денежное дерево, папоротник, герань принесут вам деньги. Не передавайте деньги через порог. Не давайте в долг и не возвращайте долги на ночь. Не выносите мусор после заката. Примет очень много, выберите самые любимые и с удовольствием им следуйте.

Не берите кредиты

Взвесьте все за и против, прежде чем взять кредит в банке, возвращать придется гораздо больше. Просчитывайте все варианты, чтобы выбрать тот, который вам подходит. В идеальном мире сначала нужно заработать, а потом тратить.

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