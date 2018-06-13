Полностью рассекречен электрокроссовер Kia Niro - ФОТО

Корейцы представили полностью электрическую версию вседорожника Niro. Для электромобиля заявлены сразу две версии, но даже самая доступная из них обеспечивает запас хода без подзарядки до 240 км, передает Day.Az со ссылкой на Vesti.ru.

Переднеприводный вседорожник получил единственный электромотор, развивающий 204 л.с. и 395 Нм крутящего момента. В Kia утверждают, что с таким вооружением Niro способен ускориться до 100 км/ч менее, чем за 8 секунд. А вот батарей новинке предложат две. Более емкая и дорогая 64-киловаттная обеспечит вседорожнику запас хода в 380 км, а зарядить ее до 80% можно будет за 54 минуты (правда, для этого потребуется специальное зарядное устройство).

Более дешевый аккумулятор емкостью 39,2 кВт/ч, как ни странно, в Kia называют опцией: с ним запас хода Niro сокращается до 240 км. Батарейный блок расположен под полом вседорожника - по заявлению производителя, аккумуляторы находятся даже ниже уровня пола багажника. Это решение понижает центр тяжести внедорожника, располагая его на уровне легкового седана. По мнению создателей, такой ход обеспечит кроссоверу дополнительную устойчивость, а водителю - удовольствие от езды.

Кроме того, аккумуляторы не "отъедают" лишнее пространство у багажника: объем грузового отсека Kia Niro EV составил 451 л, что даже больше, чем у Niro с гибридной силовой установкой. В длину Kia Niro EV вытянулся на 4 375 мм, в ширину и в высоту - на 1 805 мм и 1 560 мм соответственно, а колесная база новинки составляет 2 700 мм.

От собратьев по семейству электрический Niro отличается оригинальным оформлением передней части: кроссовер получил своеобразный бампер и полностью лишен привычной радиаторной решетки. К слову, гнездо для подзарядки батарей также расположено спереди.

В интерьере кроссовера появилась адаптированная для электромобиля мультимедийная система с 7-дюймовым монитором. Она должна помогать водителю контролировать уровень оставшегося заряда и количество доступных километров, а также может подсказать, где находятся ближайшие точки подзарядки. Кроме того, вседорожник снабдили иной центральной консолью и переработанной панелью приборов, а также системой атмосферной подсветки салона.

Руководство Kia уже заявило, что у себя на родине Kia Niro EV поступит в продажу во второй половине нынешнего года. Вслед за этим начнется экспансия новинки и на другие рынки планеты.