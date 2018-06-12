Отец поддержал свою дочь на сцене и стал звездой шоу - ВИДЕО

На любительское видео попал забавный и трогательный момент выступления юных балерин из города Гамильтон (Бермуды). Одна из девочек испытала страх сцены, забыла движения и начала плакать. На помощь прибежал ее отец (с младшей дочкой на руках), встал рядом и начал танцевать, демонстрируя не только уверенность, но и некоторое изящество движений. Девочка сразу воспряла духом. Это надо видеть!

Запись сделана 29 мая во время генеральной репетиции выступления маленьких танцовщиц в мэрии Гамильтона. Находчивого отца зовут Марк Дэниелс, он адвокат и отец троих девочек. Выступала двухлетняя Бэлла, его средняя дочь, а на руках у Марка в этот момент - младшая, Сури, передает Day.Az со ссылкой на fishki.net.

"Бэлла была очень взволнована и нуждалась в поддержке своего папы, - говорит Марк Дэниелс. - Несмотря на истерику, она хотела остаться на сцене, и я не стал ее отговаривать. Поэтому я встал рядом и попытался помочь ей и придать уверенности в себе. Я сказал, что люблю ее и что она потрясающая танцовщица".

"Я спросил, хочет ли она танцевать с папой, и она кивнула. Поэтому я решил присоединиться к танцу. Я не один раз тренировал с ней дома все эти движения, так что они были мне знакомы".

Впечатляющие балетные способности Марка Дэниелса, а главное - его многозадачность, покорили всех.

Теперь он подумывает насчет того, чтобы записаться в балетную школу, где занимается его дочь.

"На работе теперь и дня не проходит, чтобы кто-то не пошутил и не подколол меня на эту тему, - говорит Марк. - Что ж, может быть, никогда не поздно стать балериной!"

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