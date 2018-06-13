Назван главный враг сердца и сосудов

Участники конгресса Euro Heart Care-2018 в Дублине долгое время вели наблюдение за пожилыми людьми и, наконец, выяснили главную причину их смерти от болезней сердца и кровеносной системы, передает Day.Az со ссылкой на Segodnya.ua.

Оказалось, что шансы пенсионеров отправиться на тот свет преждевременно увеличивает одиночество. Эксперты уверяют, что с каждым годом одиноких представителей человеческой расы становится все больше, а в последнее время одиночество побило все рекорды. Сотрудница Университета Копенгагена Анна Винггаард заявила, что социальная изоляция повышает уровень смертности от инсульта или коронарной болезни сердечной мышцы. В связи с этим ученые решили проверить, влияет ли одиночество на частоту летальных исходов в результате других сердечно-сосудистых заболеваний. Эксперты взяли под наблюдение престарелых обитателей Дании с различными социальными условиями: наблюдали за людьми семейными, с детьми полностью одинокими. Как оказалось, семейные пенсионеры живут значительно дольше, чем их одинокие ровесники. Также эксперты пришли к выводу, что одиночество убивает homo sapiens вернее, чем ожирение или другие недуги.

Ученые нашли этому объяснение. Как выяснилось, несемейные пенсионеры, чаще всего перестают следить за собой, не принимают должным образом лекарства, едят вредную пищу и так далее. Спортом они также не занимаются и приобщаются к алкоголю, табаку и прочему. Вместе с тем, даже активные и здоровые пожилые люди, не охваченные заботой родственников или друзей, все равно умирают раньше на несколько лет.