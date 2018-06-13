Ученые создали образ идеальной женщины и испугались - ФОТО

13 июня 2018 02:21

Профессор анатомии и антропологии Бристольского университета Элис Робертс создала "идеальную" модель женщины будущего, отбросив эволюционные процессы человечества, передает Day.Az со ссылкой на Segodnya.ua.

По ее мнению, достичь совершенства человеку мешает кожа, которая страдает от ультрафиолета. Наиболее подходящим вариантом стало бы использование кожи лягушек.

Также среди недостатков числится используемая человеком система дыхания - птицы, которые используют воздушные мешки, гораздо эффективнее избавляются от углекислого газа.

Исследователь взяла на вооружение уши летучих мышей и кенгуриную сумку для вынашивания потомства. Ноги Робертс заменила на птичьи, отметив, что от этого увеличивается скорость бега, но исчезает возможность забираться на возвышенности.

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"Идеальная женщина"

"Когда я впервые увидела 3D-модель своего эксперимента - я закричала", - вспоминает профессор.

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