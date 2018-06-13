Девушка с монобровью стала известной моделью - ФОТО

21-летняя София Хаджипантели прославилась в Сети благодаря густым бровям. Девушка отказалась от коррекции и начала публиковать свои снимки в Instagram. Сейчас у нее 184 тысячи подписчиков, передает Day.Az со ссылкой на Сегодня.

Многим нравится необычная внешность девушки, сделавшей угольно-черную монобровь своей фишкой, ее называют новой Фридой Кало. Но находится и немало хейтеров. Они сравнивают Софию с троллем и угрожают расправой, но нападки комментаторов только забавляют ее.

Instagram-модель родилась на Кипре, откуда эмигрировала с семьей в Великобританию. Учиться девушка уехала в Штаты. Однажды блондинка решила тонировать брови, но передержала краску, и они получились черными.

Родным понравился контраст со светлыми волосами, с тех пор София постоянно подкрашивает брови. Она рассказала, что они густые от природы, как у ее мамы. Девушка гордится своими бровями и ежедневно ухаживает за ними: чтобы они были еще гуще, на ночь София смазывает их касторовым маслом.

Свои фото девушка выкладывает в соцсети. Она признается, что часто сталкивается с критикой, но старается не обращать внимания на обидные слова. Софию обзывали уродкой и троллем и грозили убить за ее взгляды. Она утверждает, что злость хейтеров, строчащих гневные сообщения, приводит ее в восторг.

"Монобровь - это мой выбор. Не судите меня за то, что мне нравится моя естественная красота", - говорит девушка.

При первой встрече внешность девушки порой шокирует людей, но со временем они привыкают. Она не собирается меняться в угоду окружающим и считает, что вправе выглядеть естественно.

"Для меня это вещь, которая делает меня по‑настоящему счастливой. Я хотела заставить людей пересмотреть свои взгляды. Взглянуть с другой стороны на то, что они привыкли считать непривлекательным, ведь я остаюсь красивой и с монобровью, которую принято считать уродством", - признается София Хаджипантели.

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