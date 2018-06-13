10 простых способов есть на 500 калорий меньше

Пытаясь избавиться от лишнего веса, многие из нас совершают ошибку, резко отказавшись от привычной пищи и сократив обычное потребление еды вполовину.

Вместо ожидаемых результатов такой подход только усугубляет ситуацию и провоцирует срывы на еще большее количество еды. Резкое сокращение калорий организм воспринимает как угрозу, а не как необходимую меру для похудения.

Если же уменьшать калорийность пищи постепенно, организм будет к этому привыкать, а похудение окажется менее тяжелым и более эффективным.

Портал Prevention опубликовал несколько способов сократить ежедневный рацион на 500 калорий, не делая для этого ничего сложного. Day.Az со ссылкой на Сегодня представляет эти способы.

- Превратите сэндвич в салат. Просто ешьте вместо бутерброда салат, исключите хлеб.

Вместо латте пейте обычный кофе без молока. Калорийность молочного латте даже без сахара составляет 220 калорий, а калорийность черного кофе - всего 2 калории.

- Пережевывайте пищу медленнее. Если вы попробуете жевать каждый кусок еды в два раза дольше, чем обычно, вы заметите, что чувство сытости приходит быстрее. Исследования показывают, что медленное пережевывание позволяет сократить потребляемую пищу на 100-200 калорий за один прием.

- Утоляйте жажду водой с лимоном. Откажитесь от газировки, заменив ее простой чистой водой с лимоном.

- Будьте активнее. Исследование клиники Майо показало, что люди, которые стараются быть более динамичными в течение дня, сжигают на 350 калорий больше, чем их усидчивые коллеги.

Вместо ребрышек заказывайте филе. Если вы любите посещать мясные рестораны, старайтесь заказывать вместо жирных и калорийных ребрышек филе.

- Спите по 7-8 часов в сутки. Здоровый и крепкий сон помогает лучше сжигать калории. Исследования показывают, что недостаток сна не только замедляет обмен веществ, но и увеличивает тягу к сладостям.

- Ешьте перед зеркалом. Исследование, опубликованное в издании Journal of the Association for Consumer Research, показало, что когда люди ели перед зеркалом, они подсознательно выбирали более здоровые варианты еды и потребляли в среднем на 400 калорий меньше, чем обычно.

- Замените мясо грибами. Одно из исследований показало, что люди, которые ели вместо красного мяса порцию грибов, чувствовали себя так же сыто, но потребляли в среднем на 444 калории меньше, чем те, кто выбрал мясо.

- Ешьте фрукты перед основным приемом пищи. Ученые из университета штата Пенсильвания выяснили, что если съедать кусочек фрукта за 15 минут до еды, то можно потреблять на 200 калорий меньше за один прием пищи. Если вы едите три раза в день, то сокращаете рацион уже на 600 калорий.

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