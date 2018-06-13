Ученые нашли сходство между полнотой у людей и собак

Собаки, страдающие ожирением, очень смахивают своим поведением на людей с той же проблемой. Европейские ученые отмечают, что располневшие собаки могут послужить качественной моделью для изучения причин и следствий ожирения.

Исследователи из Венгрии и Италии нашли схожие черты у полных собак и людей. Выводы были сделаны, исходя из двух экспериментов, в которых приняли участие 91 собака. 43 из них были предрасположенные к ожирению хвостатые охотничьих парод. Ими являются ретриверы, лабрадоры и бигли. 48 испытуемых состояло из пастушьих собак, а именно бордер-колли и муди. Из всех четвероногих участников эксперимента 16 страдали лишним весом.

Целью эксперимента было выяснить будут ли охотничьи собаки и располневшие животные с расценивать пищу как вознаграждение и бежать за ней быстрее, чем собаки пастушьих пород. Также, перед учеными стояла задача проследить за тем, будут ли избирательнее в еде охотничьи собаки и питомцы с лишним весом, или собаки пастушьих пород.

В ходе проведенных двух экспериментов ученые выяснили, что собаки с лишним весом вели себя так же, как и люди, страдающие этой проблемой. К тому же, животные, которые склонны к данной проблеме не ели все подряд, а перебирали предлагаемую пищу. Вдобавок, животные, страдающие ожирением и собаки охотничьих пород, реже бегали к миске, в которой могла оказаться пища.

Ученые утверждают, что люди с избыточным весом также не переборчивы в еде и предпочитают калорийные продукты питания. Опыт показал, что собаки могут стать хорошей моделью для изучения причин ожирения, поведенческих особенностей, а также последствий данной болезни.

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