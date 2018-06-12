Тайна границ Солнечной системы раскрыта

За орбитой последней известной современной науке планеты может располагаться еще одно небесное тело. Заглянуть в неизвестность предстоит запущенному в 1977 году "Вояджеру-1".

Согласно теории астрономов, Солнечная система состоит из спутников, комет, пояса астероидов, пояса Койпера и восьми планет, передает Day.Az со ссылкой на segodnya.ua.

Ученые раскрыли тайну границы нашей планетарной границы, допустив нахождение за орбитой последнего известного современной науке космического тела еще одного небесного объекта. Снять занавес тайн с границы Солнечной системе предстоит "Вояджеру-1".