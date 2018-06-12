Ученые рассказали о постепенном снижении интеллекта человечества

Результаты IQ-тестов демонстрируют снижение уровня интеллекта испытуемых на протяжении нескольких десятилетий, сообщает портал MedicalXpress, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.

Рост IQ на протяжении первой половины ХХ века получил название эффекта Флинна. Для объяснения этого феномена выдвигали множество гипотез. Среди факторов, которые теоретически могли повлиять на "поумнение" человечества, называли улучшение питания, здравоохранения и образования.

Однако, как выяснили норвежские ученые, этот эффект сменился противоположным, и интеллектуальные способности людей начали падать. Материалом для исследования послужили результаты тестирования IQ норвежцев, поступавших на военную службу в 1970-2009 годах. Всего ученые использовали результаты 730 тысяч тестов.

По подсчетам исследователей, за поколение уровень интеллекта снижался в среднем на семь пунктов. Частично падение IQ может быть связано с факторами окружающей среды, а также с изменениями в образе жизни людей, полагают ученые.