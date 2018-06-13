Ученые научились делать топливо для машин из воздуха

Кажется, найдена одна из самых экологичных технологий в мире: завод, который всасывает углекислый газ прямо из воздуха и делает из газа топливо, на котором могут ездить машины.

Это реально существующий проект, разработанный учеными из Гарварда и Carbon Engineering, компании, основанной Биллом Гейтсом, передает Day.Az со ссылкой на Сегодня.

В 2011 году эксперты подсчитали, что удаление метрической тонны углекислого газа из воздуха будет стоит около 600 долларов. В новом процессе эта цена снизится до 94 долларов, и к тому же он полагается на уже существующие промышленные технологии и устройства.

В технике задействовано три главных шага: во‑первых, воздух снаружи всасывается в заводской "контактор" и вступает в контакт с щелочной жидкостью. В результате воздух превращается в водную жидкость, содержащую углекислый газ. На заводе она проходит через ряд химических реакций, которые отделяют основу от кислоты, потом углекислый газ комбинируется с водородом и превращается в жидкое топливо, в том числе то, которое используется в машинах и самолетах.

Ученые уже протестировали технологию на фабрике, и сейчас ищут инвесторов для создания завода промышленного масштаба по производству топлива. Если все будет удачно, то это может послужить решением для декарбонизации наиболее грязных отраслей промышленности, вроде производства стали или цемента, а также и авиаперелетов в дальней перспективе. Ну и получение топлива прямо из воздуха тоже не может не способствовать развитию экономики.