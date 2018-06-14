Пугающая и жуткая сторона побед профессиональных спортсменов - ФОТО

Показательные выступления спортсменов всегда привлекают внимание зрителей, восхищают и вдохновляют. Но вы даже не подозреваете, каких трудов стоят им медали и награды. Спортсмены не жалуются, они упорно тренируются и побеждают. Day.Az со ссылкой на interesno.cc покажет, как выглядят тела профессиональных спортсменов.

Ноги велогонщика после соревнований

Ступня баскетболиста ЛеБрона Джеймса

Через жуткую боль в стопах приходится проходить и балеринам

После армреслинга

Хоккеист Джей Ти Миллер чуть не лишился глаза, когда получил лезвием по лицу

В фигурном катании тоже такие случаи не редкость - Джессика Дюбэ на всю жизнь со шрамом

Примерно так выглядит нога после разрыва ахиллова сухожилия

Руки гребцов

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