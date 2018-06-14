Пугающая и жуткая сторона побед профессиональных спортсменов - ФОТО
14 июня 2018 02:20 291
Показательные выступления спортсменов всегда привлекают внимание зрителей, восхищают и вдохновляют. Но вы даже не подозреваете, каких трудов стоят им медали и награды. Спортсмены не жалуются, они упорно тренируются и побеждают. Day.Az со ссылкой на interesno.cc покажет, как выглядят тела профессиональных спортсменов.
Ноги велогонщика после соревнований
Ступня баскетболиста ЛеБрона Джеймса
Через жуткую боль в стопах приходится проходить и балеринам
После армреслинга
Хоккеист Джей Ти Миллер чуть не лишился глаза, когда получил лезвием по лицу
В фигурном катании тоже такие случаи не редкость - Джессика Дюбэ на всю жизнь со шрамом
Примерно так выглядит нога после разрыва ахиллова сухожилия
Руки гребцов
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