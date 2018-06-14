Внук российского миллиардера проверил, на что готовы люди ради денег - ВИДЕО
Наследник миллиардов и "новая звезда интернета" Гриша Мамурин выложил новое провокационное видео в Интернет, несмотря на ранние недовольства его деда - главы крупнейшего девелопера Хабаровска "Дальрео" Игоря Неклюдова, передает Day.Az со ссылкой на interesno.cc.
Скандал с "социальными экспериментами" внука до деда, Игоря Неклюдова, уже докатился. И, по словам людей, близко знающих семью, Неклюдов в бешенстве: - Игорь сам не любит публичность и категорически против, чтобы его внуки как-то выделялись.
Дочери Ларисе уже влетело за поведение отпрыска. Неклюдов приказал срочно привезти Гришку в Хабаровск: теперь он будет учиться дома под дедовским надзором.
Day.Az представляет читателям данное видео.
Другие интересные новости читайте на странице Day.Az в Facebook
Нажмите на видео для просмотра:
В США приняли важное решение по курсу доллара
Ölkənin qızıl-gümüş bazarında qiymətlər
Ramazanın sonuncu günü: dua, imsak və iftar vaxtı
Ukraynaya qreypfrut iriliyində dolu yağıb - FOTO
Volkswagen заплатит в ФРГ штраф в €1 млрд
-
13 Июн. 04:11 33 502
-
13 Июн. 15:04 6 518
-
13 Июн. 11:19 4 824
-
13 Июн. 15:14 4 681
-
13 Июн. 06:13 3 560