Внук российского миллиардера проверил, на что готовы люди ради денег - ВИДЕО

14 июня 2018 02:56

Наследник миллиардов и "новая звезда интернета" Гриша Мамурин выложил новое провокационное видео в Интернет, несмотря на ранние недовольства его деда - главы крупнейшего девелопера Хабаровска "Дальрео" Игоря Неклюдова, передает Day.Az со ссылкой на interesno.cc.

Скандал с "социальными экспериментами" внука до деда, Игоря Неклюдова, уже докатился. И, по словам людей, близко знающих семью, Неклюдов в бешенстве: - Игорь сам не любит публичность и категорически против, чтобы его внуки как-то выделялись.

Дочери Ларисе уже влетело за поведение отпрыска. Неклюдов приказал срочно привезти Гришку в Хабаровск: теперь он будет учиться дома под дедовским надзором.

Day.Az представляет читателям данное видео.

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Внук российского миллиардера проверил, на что готовы люди ради денег

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