Нынешняя вспышка лихорадки Эбола, на первый взгляд, не предвещает серьезной угрозы: с начала апреля ВОЗ зарегистрировала всего 56 случаев и 25 смертей, а за последнюю отчетную неделю - только два случая. От вируса Нипах в Индии умерло вдвое меньше - 13 человек. По сравнению с тем же диабетом, который уносит примерно 4,4 тыс. жизней каждый день, это мало. Однако ведущие научные журналы Nature и The Lancet поспешили выпустить тревожные статьи, где обсуждаются подходы к борьбе с вирусными инфекциями.

В этот раз лихорадкой Эбола заболели жители малонаселенных районов ДР Конго, поэтому дальнейшее распространение болезни, судя по всему, удалось предотвратить. Но, как замечено в статье Nature, многочисленные исследования во время и после эпидемии 2014-2016 годов, когда в Западной Африке умерли около 11 тыс. человек, не помогли предугадать время и место новой вспышки.

Вирус Нипах изучен намного хуже Эболы: первый больной был диагностирован в 1999 году, с тех пор выявлено всего примерно 600 случаев. Вирус поражает органы дыхания, мозг и зачастую приводит к смерти. Ни лекарств, ни вакцины от этой болезни до сих пор не изобрели, и никто не знает, где и когда ею заразятся в следующий раз. Day.Az со ссылкой на ТАСС расскажет, как ученые собираются спасти людей от будущих вирусных эпидемий.

Как найти все опасные вирусы

В феврале 2018 года ВОЗ включила лихорадку Эбола и болезнь, вызываемую вирусом Нипах, в список приоритетных направлений исследований. Все остальные заболевания в этом списке тоже вирусные, кроме гипотетической "болезни Х". За этим понятием лежит идея о том, что неизвестный патоген может стать причиной эпидемии международного масштаба. Нетрудно догадаться, в каком царстве живого ученые собираются искать подозреваемых.

Через две недели после публикации списка ВОЗ было объявлено о скором начале Глобального виромного проекта (ГВП) - десятилетнего исследования стоимостью $1,2 млрд. В программной статье в журнале Science участники проекта рассказали, что на данный момент известны 263 вируса, инфицирующих человека, но опасность представляют намного больше видов.

Изначально хозяевами человеческих вирусов зачастую были млекопитающие и птицы: считается, что вирусы Эбола и Нипах передались от летучих лисиц, ВИЧ - от шимпанзе, возбудитель атипичной пневмонии - от малайской пальмовой куницы. По оценке участников ГВП, обжиться в людях могут 631-827 тыс. вирусов, то есть сегодня хоть сколько-то изучены в лучшем случае 0,1% угроз, а то и меньше.

Цели проекта - описать большую часть этих вирусов, используя генетические методы, выявить потенциально опасные и определить, как человек может ими заразиться. По задумке, с этими данными удастся построить эффективные компьютерные модели для прогнозирования будущих эпидемий.

Почему сложно распознать угрозу заранее

Именно этот подход раскритиковали в статье Nature. В ней говорится, что генетические исследования почти наверняка дадут новые знания о вирусах и эволюции, но в борьбе с болезнями от них будет мало пользы. Из 263 известных вирусов лишь немногие вызывали эпидемии, и случалось это не так уж часто - информации для построения компьютерных моделей может не хватить.

Предугадать, какой вирус перекинется на человека, тоже будет непросто. Лабораторные проверки всех вирусов займут десятки лет, но даже если в экспериментах произойдет заражение, то это не докажет, что в природных условиях случится то же самое. Например, в начале 2000-х годов у домашних собак обнаружили грипп А, который опасен для человека. Но по какой-то причине собачьи штаммы вируса человеку пока не передались.

Наконец, вирусы эволюционируют чрезвычайно быстро. Так, новое поколение ВИЧ появляется каждые 52 часа. За время, пока ученые будут проверять "подозреваемого", он может измениться до неузнаваемости, а результаты анализов и экспериментов окажутся бесполезными. Если же постоянно проверять один и тот же вирус, расходы взлетят до небес.

Как все-таки остановить эпидемии

Вместо этого в статье Nature предлагается тщательнее обследовать людей в регионах, где распространены инфекционные болезни. Генетические методы по-настоящему нужны, когда у пациента появляются необычные симптомы: необходимо как можно скорее определить все патогены в его организме. Вдобавок требуются иммунологические тесты, чтобы найти следы прошлых болезней и определить, не отозвались ли они в данном случае.

Когда вирус-возбудитель выявлен, следует определить его тип, строение, механизмы передачи от человека к человеку и влияние на организм. Эти данные надо передать врачам на местах, исследователям и международным организациям вроде ВОЗ - все заинтересованные должны иметь к ним свободный доступ. Чем быстрее это будет сделано, тем легче остановить эпидемию. Современные технологии позволяют выполнить всю цепочку процедур за считанные дни. Теперь главное - убедить специалистов, что этот подход верный, считают авторы статьи в Nature.

В заметке The Lancetтоже говорится о том, как важны наблюдение за обстановкой и взаимодействие разных людей и организаций. Именно из-за промедлений эпидемия лихорадки Эбола затянулась на три года и стоила жизни тысячам людей. Другой вирус может привести к еще более катастрофическим последствиям. Выступая с докладом в Массачусетском медицинском обществе, филантроп Билл Гейтс показал симуляцию эпидемии наподобие "испанки": 100 лет назад от гриппа умерли 50 млн человек - сегодня число жертв достигло бы 33 млн всего за шесть месяцев.

Рост городов и огромных скотоводческих хозяйств, улучшение транспортной инфраструктуры, изменение климата, военные конфликты - все это ускоряет распространение инфекций и увеличивает риск, что вспышка перерастет в эпидемию. Предугадать, откуда появится страшная зараза, почти невозможно. Что можно сделать, так это как следует к ней приготовиться.

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