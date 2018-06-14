Таиландская художница-виртуоз рисует картины собственной кровью - ВИДЕО

Дариса Карнпой из Таиланда занималась созданием рекламных плакатов, но некоторое время назад эта творческая женщина получила вдохновение из совершенно другого источника, передает Day.Az со ссылкой на 120.su.

Когда 26-летняя женщина попала в больницу и лежала под капельницей, её поразило, как красиво кровь смешивается с раствором, создавая самые причудливые узоры и оттенки. Выписавшись, Дариса купила в аптеке иглу, взяла немного своей крови и, смешав её с водой, нарисовала автопортрет.

С тех пор женщина рисует женские портреты, используя для этого кровь своих моделей, смешанную или просто с водой, или с различными красителями. У художницы, которая готовится к первой в своей жизни выставке, нет недостатка в моделях.

Более того, к женщине то и дело обращаются спонсоры, но пока Дарисе с ними не по пути - от неё требуют, чтобы она посвятила свои работы заболеваниям крови или каким-либо иным проблемам.

Художница настаивает, что то, что она делает, - это чистое искусство, не имеющее никакой социальной значимости и призванное всего лишь раскрыть женскую красоту через такую интимную субстанцию, как кровь.

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