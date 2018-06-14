В объявлении о пропаже кота разглядели оптическую иллюзию - ВИДЕО

В сети набирает популярность видео с оптической иллюзией, где фотография кота "следит" за прохожими, передает Day.Az со ссылкой на lenta.ru.

Ролик "Испугался, когда плакат "Пропал кот" повернул голову, когда я проходил мимо" был опубликован на YouTube и набрал почти 200 тысяч просмотров за сутки. По-видимому, автор записал ролик на территории Украины: несмотря на то, что объявление, посвященное пропаже кошки, написано на русском языке, телефон хозяина питомца начинается с кода мобильного оператора "Киевстар".

Листок с фотографией и контактами владельцев домашнего животного был приклеен на ребристый забор-штакетник. Из-за рельефа поверхности изображение исказилось: взгляд кота начал будто преследовать прохожих. "Может, сбежал из Азкабана или что-то в этом роде", - прокомментировал видео автор, намекая на магическую природу изображения.

Пользователи сети активно обсуждают ролик на международном имиджборде Reddit. "Подержите мою Евклидову геометрию, я собираюсь зайти", - шутят комментаторы. "Так они нашли кошку?" - поинтересовался один из них. "Кошка нашла их", - ответили ему.

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