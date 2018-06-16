Новый Suzuki Jimny полностью саморассекретился - ФОТО

Небольшой внедорожник Suzuki Jimny, похоже, рискует остаться "последним из могикан": судя по появившимся в Сети шпионским фотографиям, он сохранит не только угловатый внешний вид, но и исконную концепцию. До официального дебюта новинки остались считанные недели, передает Day.Az со ссылкой на Vesti.ru.

Помимо уже публиковавшихся ранее фотографий Suzuki Jimny, снятых, похоже, где-то на заводском дворе, в интернет утекли еще и сканы рекламной брошюры для японского рынка. Они, в свою очередь, содержат не только изображения кузова, но и фотографии интерьера будущей новинки.

Как и снаружи, так и внутри "Джимни" останется угловатым и несколько "неотесаным", хотя линии экстерьера внедорожнику все же чуть сгладили. Дизайн же интерьера остался внешне аскетичным, хотя список доступного для Jimny оборудования существенно пополнился - в него вошли, к примеру, продвинутая мультимедийная система с сенсорным монитором и мультируль.

Что до технической части, то тут новый Jimny остался верен традициям: внедорожнику сохранили рамную конструкцию. По слухам, останутся у новинки и неразрезные мосты, и раздаточная коробка передач. По всей видимости, неизменным атрибутом внедорожника останутся и компактные маломощные двигатели. По предварительным данным, базовым мотором для Jimny нового поколения назначат атмосферник объемом 1,2 л, а топовым агрегатом станет турбированный литровый двигатель, развивающий 110 л.с. и 170 Нм крутящего момента.

Официальный дебют Suzuki Jimny назначен на Токийский автосалон, который состоится лишь в октябре, а сразу после этого внедорожник должен появиться в продаже. Однако, учитывая активность по рассекречиванию новинки в Интернете, не исключено, что онлайн-презентация Suzuki Jimny нового поколения состоится в самое ближайшее время.