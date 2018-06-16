Страшные предсказания иранского ясновидящего
Известный иранский ясновидящий Мохсен Норузи был одним из тех, кто подтверждал прогнозы астролога 16-го века Василия Немчина о том, что с приходом к власти "черного человека", 44-го лидера дальнего государства, вспыхнет мировой кризис. В совпадении, что 44-м главой Белого дома стал Барак Обама, многие увидели пугающий знак. Сам Норузи убежден, что сложная экономическая обстановка будет сохраняться вплоть до 2020 года, а ее главным следствием станет радикальное изменение военного и политического устройства, передает Day.Az со ссылкой на pressa-plus.com.
Экстрасенс подчеркнул, что США в будущем растеряют свое влияние в мире, а Европе если и удастся сохранить свои позиции, то лишь номинально. Третья мировая война, по предсказаниям Норузи, уже началось.
2014 год предсказатель назвал началом трагедии, которая разрастется на Востоке и предстанет в виде террористических актах по всему миру.
Находят свое подтверждение и природные катаклизмы, предсказанные Мохсеном Норузи - начиная с 2011 года многие государства и правда потрясли извержения вулканов, наводнения и землетрясения.
В будущем, обещает ясновидящий, число бедствий лишь увеличится, но так как миссия человечества еще не выполнена, жизнь на планете Земля будет сохраняться очень долго.
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