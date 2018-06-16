Ученые выяснили, что чувствуют умершие
Исследователи из Медицинского центра Лангоне в Нью-Йорке выяснили, что момент умирания человека - нечто совершенно иное, чем люди считали прежде.
Как сообщает Day.Az со ссылкой на pressa-plus.com, исследователи из Медицинского центра Лангоне в Нью-Йорке выяснили, что момент умирания человека - нечто совершенно иное, чем люди считали прежде, сообщает "Комсомольская правда". Согласно данным многолетних наблюдений за умирающими и пережившими клиническую смерть, после остановки сердца мозг продолжает активно работать.
Таким образом, в большинстве случаев человек отчетливо понимает, что "скончался". Кроме того, он чувствует, что его тело ему больше не подчиняется. То есть человек как бы чувствует себя в ловушке в собственном теле.
Дело в том, что мозг умирает медленнее, чем сердце. Фактически после остановки всего организма мозг способен существовать еще несколько часов.
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