Самая страшная тюрьма Сталина - ВИДЕО
Знаменитая Сухановка, или Сухановская тюрьма строгого режима в наши дни остается одним из главных символов сталинских репрессий. Именно здесь, в мрачных застенках НКВД закончили свои дни не только тысячи репрессированных, но и ее создатели.
Тяжелая слава Спецобъекта 110 пережила даже сам Советский Союз. Место не зря считали проклятым и те, кто ни в Бога ни в черта не верил: создал тюрьму Ежов, сюда же он и отправился после опалы.
Нравы в тюрьме царили такие, что видавшие поле боя генералы кричали на допросах как дети. Люди сходили от пыток с ума и после допросов, даже успешно пройденных, отправлялись прямиком в психиатрическую больницу. Для большинства это был последний путь.
Тюрьма перешла в ведение Лаврентия Берии и была расформирована только после его расстрела. Действительно, тяжелое, сумрачное место. Day.Az со ссылкой на DON'T PANIC представляет читателям видеоролик о самой страшной тюрьме Сталина.
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