Что делали на Руси, чтобы разбогатеть

Проверенные не одним поколением приметы, обряды и суеверия, многие из которых благополучно дожили до наших дней, передает Day.Az со ссылкой на pressa-plus.com

Наши предки не меньше нас стремились к финансовому благополучию. Для привлечения и удержания в доме денег на Руси не только много и упорно работали, но и строго следовали приметам и проводили специальные обряды, часть из которых дожила до наших дней. Особенно популярны были последние у крестьян, которые только на чудо и могли надеяться: сколько бы они ни работали, дома их богаче не становились. А вот мистические обряды, говорят, иногда помогали вытащить семейство из нужды. В крайнем случае - дарили надежду.

К столу и венику - с уважением

Веник, основной инструмент для поддержания чистоты, непременно должен стоять метелкой вверх, а не вниз, - чтобы достаток не "выметался" из дома. Причем веник должен быть только один - за этим следили строго, если приносили новый, то старый в ту же минуту выбрасывался или сжигался.

На Руси никогда не подметали после захода солнца дом - чтобы не проститься с удачей и благополучием.

"Запрет" на свист в доме действует и сегодня: считается, свистящий рискует остаться самому и оставить всю семью без финансов.

Помимо веника, очень "уважали" обеденный стол. Этот предмет имел для наших предков особое, почти сакральное значение: стол - для вкушения пищи всей семьей, и ни для каких иных целей. На столе строго запрещено было сидеть - это могло привести к бедности, "прогнать" еду из дома.

До наших дней дожили и поверья, связанные с долгами. На Руси никогда не давали деньги в долг после захода солнца: вместе с уходящим светилом из дома могли уйти навсегда и семейные накопления. Кроме того, ни деньги, ни что-либо иное не передавали через порог, - это могло принести не только бедность, но и другие несчастья. И вообще, деньги, как считали славяне, лучше не передавать из рук в руки, а положить на любую поверхность - за исключением обеденного стола. Да хоть на пол - все лучше, чем в руки.

Что посеешь, то и пожнешь

Когда мы насыпаем корм птицам, вешаем зимой крошки, - это не просто забота о живой природе, а тоже отголоски древних поверий. На Руси всегда было принято подкармливать "божьих пташек" - рассыпая крошки, люди приманивали удачу и богатство. Такое же происхождение и у обычая осыпать во время свадьбы молодоженов зернами и семенами - это сулило новой семье достаток.

Где клад запрятан

Когда-то наши предки "сеяли" деньги, чтобы их приумножить. Для этого выходили в поле - непременно ночью - держа в руках решето с мелкими монетами. Их разбрасывали, имитируя процесс посева зерна, и произносили заговоры, прося об изобилии в доме.

Если в доме имелась хоть одна золотая или серебряная миска (это уже относится, скорее, не к крестьянам, а к более состоятельным сословиям), из нее старались почаще умываться. Это должно было сохранить молодость, красоту и достаток.

Ученый-этнограф Михаил Забылин в своей книге "Русский народ, его обычаи, предания, суеверия и поэзия" подробно описывал суеверия, связанные с поиском кладов. Наши предки верили: если ночью непременно увидишь над местом, где зарыт клад, огоньки - вроде светлячков или горящей свечи. Как только увидишь знак - нужно быстро ударить по этому огоньку и сказать: "Аминь, аминь, рассыпься!". Если все сделано правильно - тут же покажется клад. Это может быть сундук или горшок с золотыми монетами, котел, наполненный драгоценными украшениями...

Невероятной популярностью пользовался праздник Ивана Купала - главным образом потому, что в эту ночь можно было отыскать клад. В книге Александра Минха "Народные обычаи, суеверия, предрассудки и обряды крестьян Саратовской губернии" описан процесс поиска купальского клада. Желающие обогатиться брали свечи "от покойников" (те самые, что раздают пришедшим проводить усопшего в последний путь) и направлялись с ними туда, где, по их предположению, мог быть зарыт клад. С помощью ладаницы окуривали место трижды по кругу, затем зажигали от ладана свечу. Над свечой следовало немного подержать инструмент - лопаты, ломы. Затем принимались копать. Но никакие усилия не могли помочь, если не иметь при себе мистическую разрыв-траву (по мнению большинства историков, больше других на эту роль претендует папоротник).

На деньги и на удачу

На Руси знали очень много специальных "денежных" заговоров, которыми сопровождались те или иные магические действия. Они сохранились еще с языческих времен и в некоторых деревнях существуют и по сей день. Самое распространенное действие связано с осиной: нужно осенью, когда опадают листья, подойти к дереву и, произнося магический заговор, изо всех сил трясти ствол, стараясь, чтобы на землю упало как можно больше листьев.

При себе наши предки часто носили или имели в доме особые предметы, которые, как считалось, привлекают деньги и удачу. Деньги приманивали подковы, бубенцы из лошадиной сбруи, булавки. Такие предметы нужно было или постоянно носить при себе, или укреплять над дверью.

Для приманивания денег славяне часто использовали кошек. Животное тщательно вычесывали. Полученную шерсть смешивали с горячим воском и помещали в маленький мешочек, сшитый из ткани красного цвета. Этот талисман следует носить при себе так, чтобы никто не видел.

И, наконец, очень популярный и простой обряд, который ничто не мешает повторить и сегодня: вдруг сработает? Заметив в небе молодой месяц, нужно достать из кармана или кошелька все деньги и показать ему.