Volvo показала самую мощную версию нового S60 - ФОТО

Компания Volvo выпустила небольшой видеотизер, главным героем которого стал еще не представленный официально седан S60 нового поколения. Интересно, что при помощи тизера шведы намекнули еще и на линейку самых мощных версий в 60-м семействе.

Эта версия, впрочем, тоже анонсировалась относительно недавно: "подогретые" представители 60-го семейства будут именоваться Polestar Engineered, получат чуть более мощную версию гибридной силовой установки T8 Twin Engine и некоторое количество тонких механических доработок, передает Day.Az со ссылкой на vesti.ru.

Судя по тизеру, Volvo S60 в этой версии будет отличаться оригинальным бампером с внушительными воздухозаборниками, уникальной решеткой радиатора и логотипом ателье Polestar на ней. Об остальных внешних отличиях судить пока преждевременно, так как тизер оказался не слишком информативным.

Зато известно, что гибридная силовая установка для S60 Polestar Engineered будет развивать не 400 л.с. и 640 Нм, как на стандартных моделях, а 415 л.с. и 670 Нм. В тормозной системе такого седана будут применены механизмы Brembo, а в подвеске - компоненты Ohlins. Окончательную ясность в ситуацию Volvo внесет лишь на следующей неделе, когда состоится премьера нового поколения седана S60.

Стоит отметить, что модификацию Polestar Engineered шведы не собираются делать исключительной прерогативой седана. Аналогичные "подогретые" версии в следующем году могут получить универсал V60 и кроссовер XC60.