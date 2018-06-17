Астрологи, экстрасенсы и другие тайные советники советских вождей

Маги и колдуны, экстрасенсы и ведьмы, астрологи и прочие волшебники всегда интересовали сильных мира сего. Властителям прошлых веков казалось, что, только заручившись поддержкой потусторонних сил, можно защитить себя от негативного воздействия, прожить долгую жизнь и победить врагов. Советские вожди и генсеки тоже имели своих тайных советников, передает Day.Az со ссылкой на pressa-plus.com

Сталин и "кремлевская ведьма"

Иосифа Джугашвили (Сталина) в юном возрасте родители отдали учиться в духовное училище, а затем - в семинарию. Полученное духовное образование (правда, неоконченное - его из семинарии выгнали) не помешало вождю народов впоследствии сделаться атеистом. И, как многие атеисты, Джугашвили постепенно проникся множеством суеверий. Он стал интересоваться гаданиями, магией, пророчествами. Говорили, что он с удовольствием читал эзотерическую литературу, запрещенную в Советской России, делал на полях пометки. А однажды в разговоре с Сергеем Кировым признался: ему хотелось бы иметь возле себя сильную ведьму, которая бы охраняла его от разного рода негативных воздействий темных сил.

Рассказывают, что именно Киров нашел для Иосифа Сталина в Ленинграде известную в то время ведьму Наталью Львову. С ней дружила Анна Ахматова, и в ее воспоминаниях часто упоминается Львова - поэтесса описывает магические обряды и ритуалы, которые она наблюдала в доме женщины. Весь Питер был убежден, что Львова обладает огромной силой и магическим опытом.

Говорили, что первым делом Львова взялась за дело "защиты" Сталина от внешних посягательств. Якобы это с ее подачи портреты вождя писались не с самого вождя, а с его двойников, так же делались и фотоснимки. А все "подлинные" фото, имевшие широкое хождение, изображали Сталина, курящего трубку, с прищуренными глазами. Такой ракурс позволял спрятать глаза - самое уязвимое место для воздействия темных сил, должен был "защищать" вождя народов и огонь в трубке.

Есть версия, что именно Львова посоветовала засекретить настоящую дату рождения Сталина - чтобы ему не могли нанести вред. Говорили, что магические таланты "сталинской ведьмы" использовались в подборе кадров - она советовала, кого следует убрать, кого поменять местами.

Сталин и Вольф Мессинг

Экстрасенс и провидец Вольф Мессинг, очень популярный в России, тоже не мог не привлечь внимания Сталина. Мессинг прославился в России публичными выступлениями, на которых он проводил телепатические опыты и предсказывал будущее. По некоторым данным, Мессингу было поручено наблюдение за психофизическим состоянием Сталина.

Когда началась Великая Отечественная война, Мессинг консультировал Сталина относительно военных действий. Говорят, что ему удалось точно предсказать дату взятия Берлина и других военных операций. Спрогнозировал Мессинг и День Победы, сказав однажды, что фашистов СССР победит 8 мая. Капитуляция Германии вступила в силу поздно вечером, по московскому времени уже было 9-е, и, как рассказывают, Сталин отправил ясновидящему телеграмму, в которой отметил, что тот ошибся на день.

Хрущев и экстрасенсы

Рассказывали, что однажды Никита Хрущев отправился с визитом в Индию, где ему показали йогов. Увидев людей, которые по своему желанию останавливали и вновь запускали сердце, не реагировали ни на холод, ни на боль, Хрущев был потрясен. Он решил, что Советскому Союзу необходим опыт йогов и магов, чтобы стать по-настоящему сильной страной, и стал всячески поощрять эзотерику на службе государству. Ходили слухи, что в ближайшем окружении Никиты Сергеевича постоянно находилось, как минимум, четверо личных экстрасенсов, "охранявших" главу государства. После того как был арестован Лаврентий Берия, Хрущев панически боялся интриг и козней от партийных "товарищей", поэтому он требовал от парапсихологов ежедневных прогнозов и предсказаний со всеми подробностями.

Брежнев и Джуна

По некоторым данным, экстрасенс Джуна Давиташвили оказывала парапсихологические услуги Леониду Брежневу. Кроме того, по слухам, на службе у Брежнева состояло шестеро личных парапсихологов, которые были заняты подготовкой еженедельных прогнозов относительно самых разных вопросов - начиная от внешней политики государства и заканчивая личным здоровьем главы СССР. В январе 1969 года якобы это именно они предупредили Брежнева: ему не стоит отправляться встречать космонавтов "Союза-4" и "Союза-5", потому что там ему грозит опасность. Брежнев послушался их лишь отчасти - распорядился изменить регламент, космонавты поехали во втором автомобиле в кортеже. В результате покушения на Красной площади 22 января был обстрелян автомобиль, в котором находились космонавты, генсек ехал в следующей машине. Тогда погиб водитель, несколько человек получили ранения.

Рассказывали, что Леонид Ильич всегда верил гороскопам и нередко допытывался у астрологов: кто дольше проживет - он или другие лидеры, особенно его интересовал Мао Цзе Дун. Личный астролог уверял - конечно же, Брежнев! И не обманул.

Андропов и месть магов

Говорили, что именно благодаря Юрию Андропову в КГБ были созданы курсы по астрологии. Юрий Владимирович с большим уважением относился к известному астрологу той эпохи Сергею Вронскому, генсек нередко консультировался с ним и очень прислушивался к просвещенному мнению "звездочета", который некогда был личным астрологом и экстрасенсом заместителя Гитлера по партии Рудольфа Гесса. Консультировал Вронский и КГБ. Но потом Андропов запретил деятельность колдунов и экстрасенсов в СССР. По слухам, генсек рассвирепел после того, как маг-шарлатан, включенный в сборную СССР по хоккею, гарантировал, что после его сеансов вратарь Владислав Третьякне пропустит ни одной шайбы - а в итоге русских разгромили с позорным счетом 3:8 в пользу соперника.

Начались настоящие гонения на недавно обласканных властью ясновидящих и целителей: кого-то посадили, кого-то выслали подальше от столицы... А через несколько лет генсек начал тяжело болеть. Ходили даже невероятные слухи, что смерть Андропова произошла в результате мести экстрасенсов: дескать, они убили его с помощью магии.