Математика на службе женской красоты

Математика хоть наука и точная, но применяется она в самых разных сферах, где, казалось бы, измерять и вычислять что-либо просто невозможно. С помощью математического моделирования проводят исследования в физике, химии, медицине и других отраслях теоретической и прикладной науки. Об этом Day.Az сообщает со ссылкой на nz1.ru.

Американские ученые из медицинской школы Темпльского университета, что во Флориде, пошли далее и поставили математику на службу женской красоте, назвав параметры "математически" идеального женского лица.

При этом к эталону красоты ближе всех те девушки, у которых оно имеет "сердцевидную" форму. В само определение "математического эталона красоты" подразумевает под собой, что существуют идеальные по размеру и соотношению контуры лица, его части.



Сбалансированность всех этих параметров придаёт лицу гармоничность, делает его привлекательным. В этом отношении мировая пластическая хирургия ориентируется на лица "сердцевидной" формы, как на пример молодости и красоты.



Учёные определили 13 параметров, по которым можно "высчитать" красивое лицо, но за основу, как самые важные и влиятельные, берутся, в основном, только 8 из них. Исследователи высчитали их, изучив фотографии 55 знаменитых своей красотой женщин.



В итоге у них получилось, с точки зрения математики, что идеально красивое женское лицо должно иметь расстояние в 59,2 миллиметра между глазами, от них до скул - 13,1 миллиметра, а "величина" носа составлять 43,6 миллиметра. В выводах учёных отмечается, что определение этих параметров могут помочь пластическим хирургам, работающим в сфере косметического омоложения.