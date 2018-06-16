Азербайджанец намерен завоевать сердце Анны Семенович - ВИДЕО

Азербайджанец, участник команды КВН "РУДН University" в России Шевги Ахадов снялся в юмористическом проекте известной российской исполнительницы Анны Семенович "Джимми и Аня".

Об этом сообщает Sputnik Азербайджан со ссылкой на страницу певицы в социальной сети Instagram, где Семенович опубликовала ролик, передает Day.Az.

"Ребята, Премьера". С сегодняшнего дня запускаю комедийный инста-сериал "Джимми и Аня", в главных ролях я вместе с талантливым Шевги, а также вас ждут сюрпризы и с остальными актерами. Очень надеюсь, что он вам понравится, так как мы правда очень стараемся сделать действительно уникальный и не похожий на всех остальных контент", - написала Семенович.

Ахадов сыграл в сериале роль парня, который хочет завоевать сердце певицы.

Анна Семенович - российская актриса, телеведущая и эстрадная певица, бывшая солистка группы "Блестящие".

Шевги Ахадов родился и вырос в Баку, но на данный момент живет и работает в Москве. Помимо участия в КВН, он также ведет свой блог, в котором делится юмористическими роликами, затрагивая разные проблемы. Ко всему этому, принимает участие в различных культурных мероприятиях.

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