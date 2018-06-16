Японцы изобрели летающий зонт

Японская компания "Асахи пауэр сервисис" (Asahi Power Services) проводит испытания зонта-дрона, который "можно не держать в руках", сообщает издание FNN Prime. На данный момент зонт диаметром в 150 сантиметров может находиться в воздухе максимум 20 минут, но главная проблема заключается в его низкой сопротивляемости порывам ветра, передает Day.Az со ссылкой на InoSmi.

Господин Кэндзи Судзуки, глава "Асахи пауэр сервисис", признается, что не любит держать в руках зонт в дождливые дни, в связи с чем стал размышлять, нет ли способа избежать этого. "Наша цель - создать "летающий зонт от дождя", но на первом этапе мы разрабатываем аналогичный "зонт от солнца"".

Сейчас исследователи тестируют уже третью по счету модель с улучшенными функциями. На рукоятке этого зонта находится кнопка "вперед", и при нажатии на нее зонт взлетает над головой человека, однако данная модель пока может находиться в воздухе только пять минут.