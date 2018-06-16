Телескоп впервые зафиксировал загадочные искривления пространства

Ученые в данный момент проводят настоящие баталии, споря на тему странных пульсаций, замеченных возле светила. Пока что толком никто не может объяснить природу аномалии, передает Day.Az со ссылкой на segodnya.ua.

Ниже прикреплена видеозапись, в которой демонстрируются те самые пульсации. Внешне явления напоминают круговую рябь, подобную брошенному в воду камню.

Согласно теориям разных ученых, аномалия может быть следствием гравитационных волн или открытия определенного космического портала.

Другая версия, более распространенная, - волны породил огромный материнский корабль инопланетян. Пульсация образовалась, когда аппарат испустил сильнейший импульс.

Аномалию заметили еще 12 июня, однако до сих пор нет ни малейших предположений относительно увиденного. Ждем комментарии ученых.