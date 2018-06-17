Как обиды прошлого влияют на наше будущее

Могут ли обиды прошлого влиять на сегодняшнюю жизнь? Наверное, не часто задаётся этот вопрос даже для самого себя. Вы просто ощущаете её, переживаете её вновь и вновь, живете с ней. Мы обижаемся, когда к нам относятся несправедливо, когда нам чего-то не досталось, что-то мы недополучили. Как следствие, возникновение обиды сопряжено с ожиданием, что другие будут поступать так, как вы хотите. Люди поступают по своему усмотрению, мировоззрению, и ждать, что они будут поступать, как хотите вы, в принципе, неразумно, передает Day.Az со ссылкой на Сегодня.

Какие они - наши обиды?

Наивные детские, память о которых уже стёрлась и вспоминается лишь с лёгкой улыбкой.

Взрослые, которые всплывают при малейшем воспоминании, упоминании об источнике обиды.

На кого мы, прежде всего, обижаемся: на друзей, на родственников, на соседей, на коллег по работе, на собственную жизнь.

Почему одни мы прощаем легко, а другие не можем забыть годами?

У каждого из нас есть прошлые обиды. У кого-то этот груз полегче, а у других неподъёмная ноша. Почему мы их копим годами и не стараемся освободиться от этого груза, зачем мы таскаем за собой этот чемодан обид, как говорится в одной пословице "мы носим на себе того человека, на которого обиделись"?

То, что это опасно не только для эмоционального здоровья, но и для физического об этом знают далеко не все. Любой даже малограмотный врач скажет об этом, как опасно нервное расстройство, как оно влияет на физическое здоровье. Наверняка, не раз видели людей с осанкой напоминающей человека с тяжёлой ношей, в некоторых случаях именно такое воздействие оказывают обиды. Именно прямое отношение к раковым заболеваниям имеет место в застарелых (прошлых) обидах.

Взрослея, мы всё чаще и чаще задумываемся о том, что составляет наша жизнь. Анализируем прошлое, сравниваем с настоящим, задумываемся о будущем. И не всегда находим силы взглянуть честно на себя, отпустить старые обиды, простить и быть прощенным.

Безусловно, обида - это жалость к себе, оправдание собственной безответственности, лени, эгоизма и смеси других чувств и недостатков. Обида - саморазрушающее чувство, подпитывая которое, тратится бесценное время, здоровье и жизненная энергия, не получая взамен ничего, кроме плохого самочувствия. В каждой обиде присутствует человеческая гордыня, ощущение превосходства над другими людьми, причем это ложное чувство.

Чем больше "варишься" в обиде, тем больше жизненной энергии она поедает и от этого никто не становится лучше. Причиняя массу отрицательных эмоций, обида поглощает вновь и вновь, так стоит ли это того, чтобы предаваться перевариванию старых обид, нанося ущерб только себе?

Если вы задумались над улучшением качества жизни, прекратите смаковать прошлые обиды, выберите свободную, лёгкую жизнь и не стоит тратить на это больше своё время, переживая вновь и вновь эти негативные эмоции. Чем больше вы в себе их отыщете, тем легче по жизни вам будет идти.