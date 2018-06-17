Ученые отправили в направлении одной из звезд электронную музыку

Sonar Music Festival в сотрудничестве с Институтом космических исследований Каталонии и METI International запустил в космос 35 десятисекундных EDM (Electronic dance music)-композиций для связи с инопланетным разумом, пишет портал inverse.com, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.

Их сотрудники надеются, что песни достигнут жизни где-то в окрестностях красного карлика GJ 237 и станут примером универсального языка музыки. Для того чтобы пережить долгое путешествие в космосе, треки помещены в двоичный код, который возможным обитателям звездной системы еще придется расшифровать.

Одна из планет звезды GJ 237 находится в зоне обитаемости, то есть расположена на достаточном расстоянии от своей звезды для поддержания жизни. Учитывая время, которое понадобится для преодоления такого расстояния, песни достигнут планеты не ранее 2030 года. Если в направлении Земли отправят ответный сигнал, то он вряд ли будет получен до 2042-го. В послание также включена информация о математике и науке в целом, чтобы показать некоторые достижения человечества.

В ноябре прошлого года ученые уже отправляли сообщение к этой же звезде. При помощи антенны в Норвегии они выслали туда информацию о часах и отслеживании времени, ведении счета, геометрии и других концепциях, разработанных людьми. Ученые надеются найти разумных существ с подобным пониманием этих идей. Они признают, что такой исход маловероятен, но все же не теряют надежды получить обратный сигнал примерно через 25 лет.