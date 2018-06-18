Жена не отпустила мексиканского фаната на чемпионат, поэтому друзья повезли в Россию его картонную копию - ФОТО

Друг в беде не бросит. Группа футбольных фанатов из Мексики радует пользователей социальных сетей фотографиями из своей поездки на чемпионат мира в России. Снимки бы не привлекли столько внимания, если бы не одно но: ребята путешествуют с картонной копией своего друга, которого жена на мундиаль не отпустила.

Эта история началась во время чемпионата мира по футболу 2014 года. Пятеро друзей из Мексики договорились отправиться на следующий чемпионат на автобусе, раскрашенном в цвета флага, и оттянуться по полной.

"В 2014 году мы увидели, что многие приезжают на чемпионат на машине. Нам идея понравилась", - рассказал один из друзей.

Ребята купили дешевый автобус, который мог бы справиться с долгой поездкой до России, но в апреле 2018 года, когда компания уже собиралась в путь, один из друзей по имени Хавьер сообщил плохую новость. Жена не разрешила ему ехать на чемпионат. Это известие мужчина записал на видео и выложил в фейсбук.

Несмотря на то, что новость Хавьера друзей огорчила, они не стали отказываться от своей мечты. Но и друга бросать не собирались. В голову им пришла гениальная идея - взять с собой картонную копию друга в футболке с надписью "Жена меня не отпустила". Они даже специально создали страницу в фейсбуке, где выкладывают фотографии с картонным другом. Картонный Хавьер развлекается не хуже настоящего: ходит по барам, фотографируется с девчонками на улице - в общем, отдыхает на полную катушку.

Ну и самое главное - друзья взяли Хавьера, пусть и ненастоящего, смотреть матч.

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