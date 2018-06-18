В Китае впервые сняли на видео загадочного "волшебного кролика" - ВИДЕО

18 июня 2018 09:49

Животное впервые сняли на фото только в 2014 году, а позже стали устанавливать видеоловушки.

В Китае впервые удалось снять на видео очень редкое животное -  илийскую пищуху (Ili Pika). Еще ее называют "волшебным кроликом", передает Day.Az со ссылкой на Segodnya.ua.

Данный вид был открыт только в 1983 году. После этого его не видели около 20 лет. Впервые на фото пищуха попала в 2014 году, после чего в предположительных местах обитания зверька стали устанавливать видеоловушки. Когда он попал в объектив одной из них, видео было опубликовано в YouTube.

Нажмите на видео для просмотра:
В Китае впервые сняли на видео загадочного

Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
Интернет-Портал Day.Az

Новости категории

Лента новостей

Информационная служба

При использовании материалов с сайта гиперссылка обязательна. Редакция не несет ответственности за содержание рекламных материалов и баннеров.

Контакты

Присоединяйтесь!

Рейтинг@Mail.ru
Copyright © 2003-2018 Day.Az