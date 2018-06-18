В Китае впервые сняли на видео загадочного "волшебного кролика" - ВИДЕО
18 июня 2018 09:49 416
Животное впервые сняли на фото только в 2014 году, а позже стали устанавливать видеоловушки.
В Китае впервые удалось снять на видео очень редкое животное - илийскую пищуху (Ili Pika). Еще ее называют "волшебным кроликом", передает Day.Az со ссылкой на Segodnya.ua.
Данный вид был открыт только в 1983 году. После этого его не видели около 20 лет. Впервые на фото пищуха попала в 2014 году, после чего в предположительных местах обитания зверька стали устанавливать видеоловушки. Когда он попал в объектив одной из них, видео было опубликовано в YouTube.
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