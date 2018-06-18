В США электромобиль Tesla загорелся во время движения - ВИДЕО

Водителя вовремя предупредили другие участники движения.

В Калифорнии электромобиль Tesla загорелся во время движения. Инцидент произошел на центральном бульваре Санта Моники, штат Калифорния. Водителя электромобиля Tesla Model S вовремя предупредили другие участники движения и он успел покинуть автомобиль до получения травм.

Пламя появилось в передней части аккумуляторной батареи, передает Day.Az со ссылкой на Segodnya.ua.

Актриса Мэри Маккормак, чей муж в момент возгорания автомобиля был за рулем, успела снять инцидент на видео.

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