В США электромобиль Tesla загорелся во время движения - ВИДЕО
18 июня 2018 09:58 165
Водителя вовремя предупредили другие участники движения.
В Калифорнии электромобиль Tesla загорелся во время движения. Инцидент произошел на центральном бульваре Санта Моники, штат Калифорния. Водителя электромобиля Tesla Model S вовремя предупредили другие участники движения и он успел покинуть автомобиль до получения травм.
Пламя появилось в передней части аккумуляторной батареи, передает Day.Az со ссылкой на Segodnya.ua.
Актриса Мэри Маккормак, чей муж в момент возгорания автомобиля был за рулем, успела снять инцидент на видео.
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