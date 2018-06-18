Назван лучший момент четвертого дня чемпионата мира - ВИДЕО
18 июня 2018 10:06 252
Гол нападающего сборной Мексики Ирвинга Лосано в ворота команды Германии признан лучшим моментом четвертого дня чемпионата мира по футболу 2018 года в России, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru
В матче первого тура, который прошел в Москве на стадионе "Лужники", сборная Мексики одержала победу над командой Германии со счетом 1:0.
Сборная Мексики возглавила турнирную таблицу группы F. Матч между командами Швеции и Южной Кореи пройдет 18 июня в Нижнем Новгороде.
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