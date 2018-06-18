Назван лучший момент четвертого дня чемпионата мира - ВИДЕО

18 июня 2018 10:06

Гол нападающего сборной Мексики Ирвинга Лосано в ворота команды Германии признан лучшим моментом четвертого дня чемпионата мира по футболу 2018 года в России, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru

В матче первого тура, который прошел в Москве на стадионе "Лужники", сборная Мексики одержала победу над командой Германии со счетом 1:0.

Сборная Мексики возглавила турнирную таблицу группы F. Матч между командами Швеции и Южной Кореи пройдет 18 июня в Нижнем Новгороде.

Нажмите на видео для просмотра:
Назван лучший момент четвертого дня чемпионата мира

Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
Интернет-Портал Day.Az

Новости категории

Лента новостей

Информационная служба

При использовании материалов с сайта гиперссылка обязательна. Редакция не несет ответственности за содержание рекламных материалов и баннеров.

Контакты

Присоединяйтесь!

Рейтинг@Mail.ru
Copyright © 2003-2018 Day.Az