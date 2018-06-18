Составлен список режиссеров-авторов только удачных фильмов
18 июня 2018 13:54 219
Кинообозреватели порталаMetacritic составили список режиссеров, которые за всю свою карьеру не сняли ни одного плохого фильма, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.
Отмечается, что в список попали только фильмы, снятые после 1980 года и получившие на портале только положительные "зеленые" отзывы.
Фаворитом списка стал Джей Джей Абрамс, режиссер картин "Миссия невыполнима 3", двух "Стартреков", подросткового фэнтези "Супер 8".
Также в топе - Пол Томас Андерсон, автор триллера о модной индустрии "Призрачная нить", а также картин "Нефть" и "Ночь в стиле буги". Его однофамилец Уэс Андерсон тоже попал в список - среди его самых любимых миром фильмов такие хиты, как "Королевство полной луны" и "Отель "Гранд Будапешт".Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
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