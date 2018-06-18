Составлен список режиссеров-авторов только удачных фильмов

18 июня 2018 13:54

Кинообозреватели порталаMetacritic составили список режиссеров, которые за всю свою карьеру не сняли ни одного плохого фильма, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Отмечается, что в список попали только фильмы, снятые после 1980 года и получившие на портале только положительные "зеленые" отзывы.

Фаворитом списка стал Джей Джей Абрамс, режиссер картин "Миссия невыполнима 3", двух "Стартреков", подросткового фэнтези "Супер 8".

Также в топе - Пол Томас Андерсон, автор триллера о модной индустрии "Призрачная нить", а также картин "Нефть" и "Ночь в стиле буги". Его однофамилец Уэс Андерсон тоже попал в список - среди его самых любимых миром фильмов такие хиты, как "Королевство полной луны" и "Отель "Гранд Будапешт".

Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
Интернет-Портал Day.Az

Новости категории

Лента новостей

Информационная служба

При использовании материалов с сайта гиперссылка обязательна. Редакция не несет ответственности за содержание рекламных материалов и баннеров.

Контакты

Присоединяйтесь!

Рейтинг@Mail.ru
Copyright © 2003-2018 Day.Az