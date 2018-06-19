Ученые: Динозавры опять появятся на Земле
По мнению группы ученых из американского университета, динозавры рано или поздно вновь появятся на Земле. Это станет возможно благодаря манипуляциям с ДНК, передает Day.Az со ссылкой на segodnya.ua.
Специалисты собираются использовать кровь насекомого, добытую из древнего комара. Они обнаружили в ней профирины гемоглобина и надеются восстановить динозавров.Некоторые эксперты считают, что это невозможно, но энтузиастов остановить невозможно. Они постоянно проводят исследования.
Специалисты убеждены, рано или поздно удастся найти древних комаров или мух, извлечь из них кровь доисторических животных, ранее обитавших на нашей планете, и восстановить динозавров. Их ДНК собираются скрестить с генами аллигаторов, пернатых и прочих представителей биологических видов. Но это произойдёт в грядущем, а пока ученые спорят о возможности совершения такого проекта.Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
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