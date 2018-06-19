Мифы о здоровом образе жизни, в которые не стоит верить

Все мы хотим быть красивыми и здоровыми, поэтому здоровый образ жизни становится нормой. Ежедневные тренировки, бег по утрам, изгнание сахара и других углеводов из рациона и прочие подобные советы буквально окружают нас со всех сторон. Мы встречаем их в лентах социальных сетей, в журналах, в разговорах с друзьями. Но так ли все это необходимо на самом деле?

Эксперты решили разобраться в здоровом образе жизни и собрали мифы, следование которым может только навредить, передает Day.Az со ссылкой на segodnya.ua.

Миф 1. Этикетки говорят только правду

Если вы верите всему, что написано на упаковке товара, то у нас для вас неприятный сюрприз. У производителя есть множество уловок, чтобы продукт выглядел менее калорийным или более здоровым.

Прежде всего калорийность может быть указана не на 100 г продукта, а на порцию. В таком случае реальная калорийность продукта куда больше. Например, если на шоколаде написана калорийность порции, то сама плитка может иметь в три-четыре раза больше калорий.

Вторая популярная уловка - переименование ингредиента. Например, если продукт содержит много сахара, то в составе могут значиться три ингредиента: сахар, фруктоза и испаренный свекольный сок. Таким образом сахара в составе 15 г, а не 45 г, но по факту выходит все равно 45 г. Если вы хотите действительно здорово питаться, нужно внимательно читать этикетки и придерживаться старого правила: чем меньше ингредиентов, тем лучше.

Миф 2. Ужин отдай врагу

Пожалуй, все знают эту присказку здорового питания: "Завтрак съешь сам, обед раздели с другом, а ужин отдай врагу". Но современные исследования показывают, что лучше отобрать свою порцию обратно. Постоянный отказ от ужина влечет за собой замедление обмена веществ, опасное снижение уровня сахара в крови, повышенную утомляемость и перебор калорий во время завтрака и обеда. На самом деле лучше всего съесть на ужин что-то легкое и полезное: овощи и белок будут прекрасным решением, которое пойдет фигуре только на пользу.

Миф 3. Ежедневные тренировки - это идеально

На самом деле нет. Тренироваться ежедневно могут позволить себе только профессиональные спортсмены, чьи мышцы уже готовы к такой нагрузке. Если, воодушевившись идеей спорта, мы начинаем бегать в зал каждый день, то такой запал скорее навредит мышцам, так как у них просто не будет времени восстановиться. Конечно, легкие нагрузки в качестве зарядки или асаны из йоги только будут держать вас в тонусе, а полноценные тренировки стоит ограничить пятью часами в неделю: именно так советуют ученые.

Миф 4. Чем больше потеете, тем сильнее похудеете

Именно на этом мифе основана идея термокостюмов, похудательных саун или просто тренировки до седьмого пота. На самом деле количество пота не сказывается на эффективности вашей тренировки. Например, час бега, за который вы точно пропотеете, сожжет около 270-300 кал, а час силовой тренировки, во время которой ваша кожа едва покроется испариной, - 360 кал. На пользе пота основывается и миф о "топлении жиров" в сауне. На самом деле расход калорий в сауне незначительно отличается от простого сидения и сбросить вес никак не поможет, так что сидеть в ней часами, ожидая чуда, бессмысленно.

Миф 5. Завтрак - самая важная еда дня

Мы все слышали, что вести здоровый образ жизни и тем более худеть без нормального завтрака просто невозможно. На самом деле это не так. Последние исследования показывают, что люди, которые пропускали завтрак, за день съедали меньше, чем те, кто принял пищу с утра. Но здесь есть большая оговорка: речь идет именно о тех, кто завтракать не хотел и заставил себя. Так что если вы просыпаетесь, а ваш аппетит еще нет, то не стоит себя мучить и будить его насильно: всему свое время.

Миф 6. Похудение зависит только от силы воли

Когда кто-то говорит, что не может сбросить вес, многие отвечают только советом меньше есть. В обществе считается, что похудение - это вопрос силы воли и только, но на самом деле на одной стойкости далеко не уедешь. В деле построения красивого тела замешаны генетика и образ жизни, а тело каждого человека настолько индивидуально, что вопросы диеты и нагрузок нужно подбирать только под него, и делать это лучше вместе с врачом.

Миф 7. Бег полезен для всех

Не совсем так. На самом деле 79% бегунов получают травмы во время занятий, и по большей части бег опасен для тех, кто приземляется на пятку, для людей с асимметрией стоп, а также для нетренированных людей с большой массой тела.

Также у людей пожилого возраста бег может вызывать проблемы с сердцем. У бега, при всей его пользе, тоже может быть передозировка: в данном случае отмечаются утолщение стенок сердца, а также окислительный стресс. Такой эффект возникает, если бегать слишком много. Оптимальное время - 30-50 минут в день.

Миф 8. Углеводы и белки не могут перевариваться одновременно

Именно на этом мифе основано движение раздельного питания. Обычно говорят о том, что для переваривания белка и углеводов требуются разные среды, а одновременно в желудке создаваться они не могут.

И формально все верно. Но природа гораздо умнее и предусмотрительнее, чем мы думаем, поэтому переработка углеводов и белков в организме идет отдельно: расщепление углеводов проходит во рту и в тонком кишечнике, а белки перевариваются в желудке и толстом кишечнике. Не стоит пренебрегать гарниром из риса к рыбке на гриле, все равно организм сам найдет способ получить максимум пользы от вашей пищи.