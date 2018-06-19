На древнем глобусе обнаружили неизвестный человечеству континент

Земля не имеет форму идеального шара, что уже в те годы знал создатель данного артефакта, передает Day.Az со ссылкой на segodnya.ua.

Ученые активизировали исследования одного из валунов, найденных в 1984 году в горном массиве Ла Мана на территории Эквадора.

Как оказалось, речь идёт о древнем каменном глобусе, составленном неизвестным географом в далекой древности. Многие особенности данной карты совпадают с настоящим расположением материков, однако в нём есть одна очень интересная особенность. На данном глобусе исследователи нашли неизвестный континент, которого на современной карте мира нет.

Данный артефакт, по мнению ряда экспертов, создали примерно 12 тысяч лет назад. Примечательно, что уже тогда кто-то знал, что Земля не только круглая (в Европе к такому выводу пришли лишь в Средневековье), но и то, что она имеет не правильную шарообразную форму, а представляет собой эллипс.

Исследователи уверены, что речь на самом деле о древнем глобусе, поскольку на нём слишком много совпадений с картой мира. В этой связи возникает масса вопросов о происхождении данного артефакта, его авторе и тех особенностях, которые на нём изображены, но скрывает от нас природа в сегодняшний день.