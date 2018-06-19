Археологи обнаружили останки древнейшего жителя Евразии

Открытие может перевернуть историю человечества, так как ранее считалось, что люди появились в Сибири около 20 тысяч лет назад. Российские археологи, работающие на стоянке "Туяна" в Тункинской долине Иркутской области, регулярно информируют о находках, передает Day.Az со ссылкой на segodnya.ua.

Недавно ученым удалось сделать сенсационное открытие: они раскопали останки самого древнего жителя Евразии. Кости благодаря климату хорошо сохранились. Эксперты отмечают, что останки человека похожи на то, как выглядит Hоmo sapiens сейчас.

Возраст находки - боле 50 тысяч лет, что говорит о том, что российским археологам удалось найти самого древнего представителя Hоmo sapiens в Евразии, или им удалось открыть совершенно новый вид человека.

Материалы российские археологи передали в институт Макса Планка в Германии. Экспертиза подтвердит или опровергнет все гипотезы по поводу происхождения древнего человека.