Археологи обнаружили останки древнейшего жителя Евразии
Открытие может перевернуть историю человечества, так как ранее считалось, что люди появились в Сибири около 20 тысяч лет назад. Российские археологи, работающие на стоянке "Туяна" в Тункинской долине Иркутской области, регулярно информируют о находках, передает Day.Az со ссылкой на segodnya.ua.
Недавно ученым удалось сделать сенсационное открытие: они раскопали останки самого древнего жителя Евразии. Кости благодаря климату хорошо сохранились. Эксперты отмечают, что останки человека похожи на то, как выглядит Hоmo sapiens сейчас.
Возраст находки - боле 50 тысяч лет, что говорит о том, что российским археологам удалось найти самого древнего представителя Hоmo sapiens в Евразии, или им удалось открыть совершенно новый вид человека.
Материалы российские археологи передали в институт Макса Планка в Германии. Экспертиза подтвердит или опровергнет все гипотезы по поводу происхождения древнего человека.Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
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