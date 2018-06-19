Жутко и необычно: сюрреалистичный макияж от Мими Чой "взрывает" сеть - ФОТО

В последнее время Instagram стал источником вдохновения и создания новых трендов во всевозможных сферах. Популярными являются странички известных бьюти- и fashion- блогеров, передает Day.Az со ссылкой на segodnya.ua.

Канадский блогер и визажист Мими Чой покорила соцсеть своими навыками по макияжу. Она запросто могла бы стать гримером на съемках фильмов ужасов и не только.

В своем микроблоге Мими публикует видеоуроки и фото, на которых она позирует в самых разных и неожиданных образах. Некоторые "маски" Чо выглядят очень реалистично и даже пугающе. Самый частый прием визажиста - иллюзия. Девушка рисует на лице невероятные сюррелистичные картины, которые выглядят как обман зрения или ретушь.

Сейчас у Мими в Instagram почти 730 тысч подписчиков и она не перестает удивлять новыми идеями мейк-апа.