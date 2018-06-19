Названы шесть предвещающих смерть примет

Согласно выдвинутой гипотезе, на скорую смерть человека могут указывать несколько примет. Первым признаком может являться резкая смена поведения. Человек, у которого хорошо развита интуиция, может неожиданно начать ощущать сильную тревогу и испытывать приступы панического страха. Известен факт, что перед самой смертью Владимир Высоцкий испытывал сильное чувство гнетущего беспокойства. Кроме этого, некоторые люди, предчувствуя скорый уход, торопятся переделать все дела. Об этом Day.Az сообщает со ссылкой на pressa-plus.com.

Второй приметой является постоянное упоминание смерти в беседах с друзьями и близкими. Некоторые даже стремятся окружить себя соответствующими знаками, что, по мнению специалистов в эзотерике, может стать одной из причин, которая как раз и провоцирует смерть.

Составители списка также рассказали о научном факте, что за несколько дней до кончины лицо человека приобретает полную симметричность.

Кроме этого, у человека перед смертью снижается аппетит и он отказывается от высококалорийных продуктов.

Перед кончиной руки человека также становятся синеватыми, а на лице могут появляться необычные пятна. Наблюдается изменение и температуры дыхания, которое становится холодным.

Перед смертью на шее у затылка, пятке, спине или локтевом сгибе могут образовываться родинки.