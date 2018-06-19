Лекарства, которые запрещены в Европе
Пожалуй, самыми известными лекарствами "от сердца" в среде российских пенсионеров считаются Валокордин, Корвалол и Барбовал. Их принимают годами. А между тем, эти препараты уже более 10 лет запрещены к свободной продаже в Европе и США. Об этом Day.Az сообщает со ссылкой на pressa-plus.com.
Причина запрета
Эти препараты содержат барбитураты. В Литве, например, запрещен даже их ввоз в страну. В Польше, США, ОАЭ, Германии, Финляндии и Швеции такие лекарства строго отслеживаются.
Немалая опасность
В Европе давно выяснили, какой вред наносится организму. Средства, призванные лечить тревожность, депрессию, нервозность и эпилептические припадки, содержат фенобарбитал. Он имеет свойство накапливаться в организме. После длительного приема его переизбыток становится причиной изменений структуры головного мозга. Побочным эффектом его принятия могут быть слабоумие, поражение важных внутренних органов и смерть. Кроме этого убивающего вещества в состав Валокардина входят валериана, мята и экстракт из шишек хмеля.
Ни один компонент лекарства не работает на восстановление работы сердечной мышцы. Последствием его приема является погружение в сон. Многие пьют его как легкое снотворное, не догадываясь о той зависимости, которую он вызывает. Кроме этого препарат маскирует симптоматику заболеваний сердца, что усложняет их диагностику. При этом "успокоительный" эффект дополняется воздействием брома. В результате, человек который хотел просто успокоиться в нервной обстановке, получает отравление организма, тяжелейшие поражения печени, легких и нарушение половой функции. Результатом длительного применения также может быть аллергия. Возможны изменения психики и ухудшение памяти, депрессивные состояния и слабоумие.Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
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