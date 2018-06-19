Питание против морщин: 14 полезных продуктов

Защитите кожу от вредного воздействия, сделайте её гладкой и здоровой, включив эти продукты в свой рацион. Об этом Day.Az сообщает со ссылкой на pressa-plus.com.

1. Авокадо

Исследования показывают, что авокадо помогает регулировать вес и благоприятно воздействует на здоровье кожи. Лютеин и зеаксантин, содержащиеся в этом продукте, защищают кожу от повреждений ультрафиолетом. В сочетании с полиненасыщенными жирными кислотами это сохраняет эластичность кожи. Некоторые исследователи также считают, что авокадо обладает ранозаживляющим эффектом.

В авокадо содержатся калий, натрий, магний, витамины С, Е, К1, Б6, фолиевая кислота, ниацин, пантотеновая кислота, рибофлавин, холин. Соответственно, его полезные свойства распространяются не только на внешность.

2. Красная рыба

С возрастом барьерная функция клеток кожи снижается, поверхность лица интенсивно теряет влагу. Это влияет на её способность к восстановлению. Содержащиеся в красной рыбе полиненасыщенные жирные кислоты омега-3 и омега-6 укрепляют клеточную мембрану эпителия.

Это помогает удерживать влагу. Кожа становится более упругой, и заломы на ней не превращаются в морщины. Кроме того, омега-3 и омега-6 уменьшают повреждения кожи от ультрафиолетовых лучей, что также благоприятно сказывается на её внешнем виде.

3. Помидоры

Томаты - не просто привычный ингредиент для летнего салата. В помидорах содержится витамин С, который играет важную роль в синтезе коллагена для упругости кожи. Некоторые исследования также показывают, что он способен ослабить негативное влияние ультрафиолетового излучения.

Каротиноидный пигмент ликопин, отвечающий за красный цвет овощей, также вносит свой вклад в защиту от УФ-лучей.

4. Морковь

Морковь - один из лучших источников ретинола и бета-каротина, которые защищают кожу от повреждения свободными радикалами. В сочетании с содержащимся в корнеплоде витамином Д морковь становится мощным антиоксидантом, который препятствует быстрому старению кожи.

5. Кисломолочные продукты

Здоровая кожа более упругая, поэтому и морщинки на ней образуются не так быстро. Пробиотики помогают вернуть ей такое состояние. Они способны предотвращать различные кожные заболевания, уменьшать аллергические реакции или снижать гиперчувствительность кожи.

6. Оливковое масло

В оливковом масле содержатся витамины А, D и Е, каждый из которых полезен для кожи. Ретинол или витамин А защищает кожу от фотостарения. Витамин D снижает воздействие УФ-лучей, уменьшает воспаления. Витамин Е - естественный антиоксидант, который препятствует разрушительному для кожи перекисному окислению липидов.

7. Зелёный чай

В напитке содержатся полифенолы, которые обладают противовоспалительными и антиканцерогенными свойствами. Вещества препятствуют вредному воздействию УФ-лучей, а в сочетании с солнцезащитными средствами способны предотвращать рак кожи.

8. Куркума

Эта специя использовалась как лекарство ещё в древности. Куркумин, который придаёт ей жёлтый цвет, обладает выраженным противовоспалительным, антиканцерогенным, противоинфекционным действием и выступает в роли антиоксиданта. Вещество ускоряет заживление ран. Кожа быстрее восстанавливается и дольше выглядит молодой.

9. Киви

Витамины Е и С, содержащиеся в этом фрукте, выводят токсины и защищают кожу от УФ-лучей. Это предотвращает повреждения и сохраняет лицо молодым.

10. Имбирь

Имбирь способен защищать от рака кожи, выводить из организма свободные радикалы. Он также обладает противовоспалительным эффектом.

11. Тыква

Оранжевый цвет тыквы свидетельствует о наличии в ней антиоксиданта бета-каротина. Вместе с витамином С, отвечающим за выработку коллагена, это отличный помощник в вопросах красоты. В качестве дополнительного бонуса - высокое содержание клетчатки, помогающей нормализовать работу кишечника, что также положительно сказывается на здоровом виде кожи.

12. Орехи

В большинстве орехов содержится витамин Е. Особенно много его в фундуке, миндале и грецких орехах. Это вещество отвечает за вывод токсинов и защиту кожи от ультрафиолета. Эффект усиливается коэнзимом Q10. Исследования показывают, что он значительно снижает сезонное ухудшение качества кожи, уменьшает морщины и делает её более гладкой.

13. Яйца

Яйца содержат аминокислоты глицин, пролин и лицин, которые необходимы для выработки коллагена и эластина, позволяющих коже растягиваться и возвращать форму. Желтки также богаты витаминами А, D и Е.

14. Шоколад

Антиоксиданты флавоноиды препятствуют негативному воздействию ультрафиолетовых лучей и не дают им повреждать важные клеточные компоненты. Исследования доказывают и противовоспалительный эффект шоколада. Но для профилактики старения подойдёт не любая плитка, а только тёмный шоколад с высоким содержанием какао.