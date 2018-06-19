Ученые удивились многонациональности рыцарей Круглого стола
Ученые из Великобритании выяснили, что состав рыцарей Круглого стола мог быть более многонациональным, чем считалось ранее. Об этом пишет Daily Mail.
Об этом Day.Az сообщает со ссылкой на pressa-plus.com.
К такому выводу историки пришли, изучив камень с высеченными на нем надписями и другие артефакты в замке Тинтагель в Корнуолле, который связывают с легендой о короле Артуре.
На камне, который идентифицировали как подоконник замка, были обнаружены надписи возрастом 1300 лет, написанные на латыни и греческом языке, а также христианские символы. Там же были обнаружены турецкие чаши и стеклянные бокалы из Испании, которые относятся к тому же историческому периоду. Все это дает ученым основания полагать, что британцы того времени имели контакты со Средиземноморьем.
Легендарный король племени бриттов Артур, согласно преданию, жил в V-VI веках нашей эры. Самой известной является легенда о том, как король собрал в своем замке Камелоте рыцарей Круглого стола, число которых у разных авторов варьируется от 12 до более чем тысячи человек.
Замок Тинтагель в Корнуолле находится на юго-западе Англии и считается местом рождения короля Артура. Там был обнаружен так называемый "камень Артура", который считают единственным реальным подтверждением существования легендарного героя. Артефакт относится к VI веку.Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
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