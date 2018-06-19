Ученые определили идеальное время для продуктивной работы

Ученые изучили 509 миллионов твитов от 2,4 миллиона жителей 84 стран и обнаружили, что настроение человека меняется в зависимости от ежедневного ритма биологических часов. Об этом Day.Az сообщает со ссылкой на pressa-plus.com.

Утром отношение ко всему немного лучше. Когда мы просыпаемся, мы чувствуем себя счастливее и сильнее наслаждаемся работой. Обычно хорошее настроение достигает своего пика примерно к полудню. Так что лучше всего назначать важные встречи и отчеты на утренние часы.

Исследователи изучили более 26500 отчетных звонков инвесторам в США, совершенных в период с 2001 по 2007 год, и выяснили, что ближе к концу дня подобные отчеты воспринимались более негативно. Согласно отчету Harvard Business Review, если вы перенесете отчетный звонок с восьми утра на три часа дня, то ваша доходность может упасть на 1,5% за год.

"Поздним утром и около полудня аналитические способности большинства людей работают с максимальной эффективностью", пишет Пинк в своей книге.

Ученые также обнаружили, что утром увеличивается скорость и точность выполнения задач. Концентрация тесно связана с графиком сна и пробуждения - обычно она достигает максимума дважды в день - поздним утром и вечером.

Если вам нужно сходить к врачу, лучше сделать это утром. В своей книге Пинк приводит результаты исследования с участием 4157 медицинских работников из 35 больниц США. Согласно ему, ближе к концу смены врачи моют руки на 38% реже.

"Получается, что если утром они моют руки десять раз, то после обеда только шесть", - пишет Пинк.

Кроме того, исследования показывают, что по утрам врачи лучше ставят диагнозы и проводят больше успешных операций.

На утро также лучше назначать терапии и встречи с психиатром - через полтора часа после пробуждения уровень гормона стресса в организме увеличивается на 50%, из-за чего мы становимся внимательнее и лучше воспринимаем советы.

В 1975 году было проведено исследование циклов сна и пробуждения, благодаря которому стало известно, что в период с 8 утра до 14:00 у людей улучшается логическое мышление, а после него оно ослабевает. Другое, более современное исследование показало, что недосып может серьезно нарушить биологические ритмы.

Однако утром лучше не заниматься такими простыми делами, как проверка почты, или покупки в интернет-магазинах. Сократите их до минимума или перенесите на вечер.

Пинк считает, что нужно обязательно делать перерывы на обед. Особенно они важны для людей, чья работа требует усиленной эмоциональной или умственной нагрузки.

После обеда многих людей клонит в сон, и эта сонливость может быть такой же сильной, как алкогольное опьянение. Зато в это время можно обдумать решение различных проблем, требующих креативного подхода.

По утрам в голову реже приходят новые и инновационные идеи, потому что мы слишком сосредоточены. "В моменты расслабленности малейшие сторонние элементы могут помочь нам заметить связи, которых мы раньше не видели", - пишет Пинк.

Если после обеда вам нужно усиленно поработать, стоит выделить в своем графике время на перерывы. Лучше всего провести их с коллегами, в чьей компании вам нравится находиться.

Исследования офисов Южной Кореи показали, что социальные перерывы (на которых сотрудники разговаривают с коллегами на нерабочие темы) уменьшают стресс и улучшают настроение. Причем они оказывают более сильный эффект, чем проверка почты или перекус в одиночку.

Глоток свежего воздуха не только приободрит, но и улучшит память и концентрацию. Не забывайте выходить на улицу.

Худшее время для работы - это с 14:00 до 15:00. В этот период мозг работает слабо - лучше восстановить силы чашечкой кофе и подремать 20 минут. Пинк зовет такой метод "сонпуччино". По его словам, если вы будете спать не более 20 минут, то после пробуждения не будете чувствовать сонливость.

Если вы профессионально занимаетесь спортом, то лучше всего заниматься по вечерам. Вечером легкие работают на полную силу, поэтому вы наверняка сможете поставить новый рекорд.

Но если вы - любитель, то эффективнее будет делать тренировки по утрам, когда вас меньше всего отвлекают. Исследования показывают, что во время дневных занятий больше шансов нарастить мускулы, чем если тренироваться вечером.

Пинк советует завершать свой день на позитивной ноте - записывать все свои достижения за день и составлять планы на завтра. Он сам практикует этот метод уже четыре года. "В хорошие дни он помогает мне почувствовать, что я чего-то добился, а в неудачные - понять, что я смог сделать больше, чем рассчитывал", - пишет Пинк.

Разумеется, универсального времени продуктивности не существует. У "сов" не будет утром прилива сил, а "жаворонки" вечером захотят быстрее лечь спать.

Однако исследователи предполагают, что все равно уровень энергии каждого человека утром повышается, в середине дня стабилизируется, а к вечеру падает. По статистике, каждый пятый человек - "сова", а 60-80% людей продуктивнее всего работают по утрам.

Согласно исследованию Chronobiology International, мужчины в основном более ночные существа, чем женщины, а старшее поколение и молодежь наиболее активны по утрам.

Неважно, в какое время дня вы работаете лучше всего. Главное помнить о том, как повышаются и понижаются ваши уровни энергии. Не забывайте делать периодические перерывы и восстанавливать силы и концентрацию. Тело скажет вам за это спасибо, а продуктивность возрастет.