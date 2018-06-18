Почему у воров в законе не принято рукопожатие

Странные для непосвященных правила, которых строго придерживается криминальный мир. Об этом Day.Az сообщает со ссылкой на pressa-plus.com

Театр начинается с вешалки, а тюремный срок - с правильного приветствия. Одно неверное слово или жест навечно переводят еще вчера добропорядочного члена преступного общества в касту "петухов". Так называемая тюремная "прописка" определяет всю дальнейшую судьбу сидельца, ведь жизнь в местах не столь отдаленных наполнена ритуалами не меньше, чем в масонской ложе.

Не протягивай руки, а то...

Закоренелые жители зоны не пользуются привычным нам рукопожатием в знак первого приветствия, ведь на лицах тех, кто вновь поступил в камеру, не прочтешь, что они являются "петухами". Речь идет не только о геях, друзьях геев или тех, кто сознательно пожимал руку гею на воле (только если это сделано по неведению, то уголовники прощают "заблудшего").

Даже хорошо знакомый кому-то по предыдущей отсидке "честный" вор мог за то время, что вы не общались, стать неприкасаемым. К нерукопожатным относятся также "козлы" - активные помощники администрации.

По слухам, самым модным вариантом приветствия в наше время является арабская фраза "салам алейкум". Привычное нам "привет" лучше сразу забыть. Профессиональные "сидельцы" могут решить, что ты поздоровался со всеми в камере - и с "петухами" тоже. По неписанным тюремным законам, этого достаточно, чтобы "приветливый" сам стал "опущенным", с которым нельзя здороваться. А уж если ты по наивности или дружелюбию поздоровался за руку с "петухом", то пиши пропало.

В местах заключения "петухи", насколько это возможно, живут отдельно от остальных зэков, подобно касте шудров (рабы, на которых сваливали самый тяжелый и неблагодарный труд - прим. ред.) в Индии. Традиция началась при СССР и благополучно продолжилась в новой России.

"Опущенных" отправляют на самые малоприятные работы: уборка мусора и чистка туалетов, подметание пыли и мойка полов. Прикасаться к их вещам категорически запрещено. Передать им что-то, вроде пачки сигарет, можно, только избегая физического контакта.

Существуют правила в отношении рукопожатия и у других тюремных каст. Высокопоставленным ворам запрещено пожимать руку любому полицейскому или сотруднику силовых ведомств.

Прописка не по месту жительства

"Пропиской в камере" называется допрос новичка, с целью оценить его опасность для сокамерников и узнать криминальный статус. Заключенные, сидящие в тесно набитом помещении, боятся оказаться за одним столом с "опущенным", что грозит проблемами даже для воров в законе.

Бывалые сидельцы рекомендуют вести себя сдержанно и отвечать на вопросы по возможности честно. Насильник может заявить, что женщина, как это часто бывает, шантажировала его заявлением, но если другие зэки узнают о лжи, то прощен человек не будет.

Насильников, а особенно педофилов, в тюрьме ожидает особенно тяжелая участь. Даже если их не "опустят", они автоматически становятся изгоями, или "зашкваренными".

Те, кто неправильно ответил на вопросы или неправильно себя вел, переходят в касту "парашников". Это среднее положение между обычным сидельцем и "петухом". Вернуться назад можно, совершив ритуал опрокидывания ведра на голову и прокричав: "Прощай, параша!". Так появляется шанс не пересдачу уголовного экзамена.

Ритуалы уходят в прошлое

По слухам, многие из этих ритуалов постепенно отжили свое на строгих режимах заключения. Это и понятно - когда жизнь человека сводится к выживанию, дополнительный гнет в виде бредовых правил вызывает лишь раздражение. На строгих зонах над всем этим принято смеяться, и чувство товарищество там сильнее, чем на обычных режимах и в тюрьме.

В маленькой тюремной камере, где содержится вдвое больше людей, чем положено, отсутствие жестко очерченных правил поведения быстро приведет к хаосу. Поэтому там их придерживаются особенно тщательно.

В любом случае все зэки знают: возмездие преступного мира неминуемо и жестоко. Если кто-то знает о совершенном беспределе или кидке и не спросил с обидчика, - то спросят с него.

На раз-два отвечай за слова

Самосохранению заключенных подчинен и принцип, согласно которому за каждое слово следует "ответить". Посылать "вдаль", как на воле, никого нельзя.

Неосторожного болтуна могут убить, ведь полный вариант фразы звучит как посылание к "опущенным", что зачастую в условиях тюрьмы равносильно смерти. Поэтому любое в сердцах брошенное слово может привести к очень серьезным последствиям, вплоть до летальных.