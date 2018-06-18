В Бельгии создали революционную технологию полировки алмазов

Устройство, автоматизирующее и ускоряющее в 10-20 раз процесс полировки алмазов, презентовал в понедельник Антверпенский всемирный алмазный центр (AWDC), сообщает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.

"Данная революционная технология фундаментальным образом меняет процесс алмазной полировки. Процесс полировки камня теперь будет занимать около полутора часов, вместо целого дня при обработке вручную", - сказал РИА Новости директор центра Ари Эпштейн.

По его словам, на разработку новой технологии и создание полировочного автомата под названием FENIX у экспертов научно-технологического центра при AWDC ушло более десяти лет.

До сих пор полировка алмазов в Антверпене, который является крупнейшим центром мировой алмазной торговли, производилась вручную и была дорогостоящим процессом. Первые полировочные устройства FENIX поступят диамантерам уже в сентябре этого года.

Через Антверпен проходит примерно 80% всех добываемых в мире необработанных алмазов и порядка 50% изготовляемых них бриллиантов.