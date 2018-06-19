Как правильно выбирать креветки

Day.Az со ссылкой на РИА Новости представляет читателям советы, которые помогут потребителям при выборе креветок.

При выборе креветок потребитель в первую очередь должен обратить внимание на их внешний вид. Так, свежие креветки должны иметь подогнутый хвост. А вот разного цвета морепродукта пугаться не стоит: он может варьироваться от зеленого, коричневого до черного - в зависимости от сезона вылова, региона обитания и питания креветки.

Варено-мороженые креветки должны быть отделены друг от друга и не иметь смерзшихся комков. Кроме того, в упаковке не должно быть большого количества снега: легкая заснеженность допускается, она может образоваться при извлечениях и возвратах продукта в холодильник.

На упаковке продукта должна быть указана максимально полная информация о производителе и биологическом виде креветок. Срок хранения варено-мороженых креветок составляет 12 месяцев при температуре не выше минус 18 градусов по Цельсию.

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