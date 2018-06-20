Полностью рассекречен "маленький Гелендваген" от Suzuki - ФОТО

Компания Suzuki не стала дожидаться момента официальной премьеры нового поколения популярного внедорожника Jimny и опубликовала официальные фото. Как и ожидалось, внедорожник не просто сохранит свой компактный размер и угловатый дизайн - он станет куда более брутальным, передает Day.Az со ссылкой на Vesti.ru.

Судя по всему, поклонники Jimny будут благодарны его создателям так же, как поклонники "Гелендвагена" - тем, кто построил его новое поколение. Современный Suzuki Jimny стал еще более угловатым и олдскульным, чем прежде, но теперь в его облике просматриваются черты как вышеупомянутого "Гелика", так и еще одного классического внедорожника по имени Jeep Wrangler. Хотя, не исключено, в Suzuki считают, что эта внешность должна стать отсылкой к культовому Suzuki Samurai.

Известно, что и конструкцию Jimny сохранит проверенную - с лестничной рамой и неразрезными мостами, пружинной подвеской, подключаемым полным приводом и понижающей передачей в раздаточной коробке. При этом на рынок внедорожник выйдет в двух версиях - собственно Jimny и Jimny Sierra. Последняя будет отличаться чуть более эффектной внешностью и иной силовой установкой, а "просто Jimny" создан для продаж исключительно на территории Японии по главным канонам кей-каров. Отсюда и регламентированный для таких автомобильчиков моторчик объемом 660 куб.см. и мощностью всего 64 л.с.

Большая же модификация, которая и будет считаться стандартным Jimny за пределами Японии, получит полуторалитровый мотор мощностью около 110-120 л.с. Ранее сообщалось, что базовым двигателем для внедорожника станет 1,2-литровый атмосферник, а топовым - турбированный двигатель объемом 1,0 л. Точные данные о силовых агрегатах нового Jimny появятся лишь в начале июля, а пока известно, что внедорожнику сохранят выбор между механической и 4-ступенчатой автоматической КПП и раздаточную коробку с понижающим рядом.

Между тем, стремления сохранить суровость и в списке опций за Suzuki не замечено. К примеру, интерьер внедорожника будет облагорожен при помощи современного экрана мультимедийной системы, кнопки запуска двигателя и мультируля, а бортовая электроника - за счет системы автоматического торможения перед препятствиями.

Официальная премьера нового Suzuki Jimny назначена на 5 июля.