Решите ли вы эту математическую задачу для 8-летних детей?
Это настоящий кошмар для родителей, когда они не в состоянии разобраться в домашнем задании своего ребенка, особенно если он или она учится в начальной школе. Тем не менее, именно это произошло в прошлом месяце с одной матерью, а затем также с множеством ошеломленных интернет-пользователей, передает Day.Az со ссылкой на Mixstuff.
Задача, впервые опубликованная на родительском форуме Mumsnet в виде фотографии, возможно, несколько сложнее, чем можно ожидать в качестве задания для восьмилетних американских школьников.
Ниже можно ознакомиться с условием и решением. Поверьте, никто вас не осудит, если для вас она тоже окажется не слишком простой.
Итак, читаем условие.
На побережье расположены три маяка. Первый из них горит в течение трех секунд, а затем гаснет на три секунды. Второй горит четыре секунды, а затем гаснет также на четыре секунды. Третий горит пять секунд и гаснет тоже на пять. Все три маяка впервые включаются в один и тот же момент.
Когда впервые все три маяка окажутся выключенными? Когда все три маяка вновь загорятся в один и тот же момент?
Попробуйте несколько минут поразмыслить над этой задачкой, а затем прочтите решение и узнайте ответ.
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